新冠肺炎｜大角咀凱帆軒48人未檢測共罰24萬　居民：唔使排好耐啫

居大角咀凱帆軒1座的53歲國泰貨機機師初步確診，並確認帶有1452R變異病毒株，由於凱帆軒1至3座共用出入口，同被列為指定「受限區域」。政府今午（14日）宣布在該處進行的違反強制檢測公告執法行動完結，檢查約560名受檢人士檢測報告發現48人未檢測，已向每人處定額罰款5,000元。

相關強檢今早約7時完成，有接受檢測居民表示，為安全起見，政府應探討能否收緊免檢安排，但最主要是市民注重個人衛生，又形容昨晚（13日）檢測有效率，不需輪候很久。



+ 5

住客認同全座檢測 「落樓」到檢驗安排流暢

凱帆軒住客林先生指，昨晚檢測大概只需一小時，由「落樓」到檢驗安排流暢，也不會太擔心接觸有病菌的公共設施，因為相信大家都做好防疫措施。他理解有1宗初步確診個案便有3棟大廈需強制檢測，因為其實大家已習慣流程，而且安全起見都應全座檢測。林也認為政府應探討收緊安排的可能性，因為始終每日檢查會較安全。

憂收緊出入境安排難「返家」 內地住客：理解港人想安全

盧小姐也覺得昨晚安排不錯，她指大概10時正左右檢測，整個過程大概只需20分鐘，也不會過於擔心，因為覺得大家都有一種自己不會受感染的心態。為了其他人安全，3座大廈都有需要檢測，因為檢測後，大家都會較安心。她指立場也許跟大眾有點不同，因為她是內地人，收緊安排有可能令到她不能回家，但都理解本地人想較安全的心態。

梁先生是凱帆軒居民，他覺得昨晚安排很有效率，因為他昨天深夜才回到家中，也不需要排隊很久進行檢測。被問到出入會否擔心，他指亦不會太過憂心：「最主要都係注重個人衛生。」他亦認為3座大廈有需要強制檢測，因為3座大廈都需要乘坐同一部升降機到平台，再轉其他升降機，覺得應安全至上。他覺得政府暫時無需收緊免檢安排，如果再收緊措施，很多事都不能運作。梁先生未有到需強檢的兩所食肆用餐，而他亦不會故意避免到附近商場，因他已習慣外賣用餐。

奧海城一期居食屋「和民」納強檢 照常營業食客多購外賣

其中一間需強檢的餐廳為奧海城一期居食屋「和民」，本報記者觀察了整個早上，只有數位食客購買外賣回家享用和取去了外賣餐單紙，未見有客人於店內內用餐。