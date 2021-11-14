馬會夥精英運動員疫下送暖　譚志源楊文蔚向北區基層送愛心包

疫情下低收入家庭及獨居長者更需關懷，香港賽馬會義工隊今日（14日）與香港女子跳高代表楊文蔚等精英運動員一起走入社區，向全港約2,800名獨居長者及低收入家庭送上內有食物及日常用品的愛心禮物包，為有需要人士在冬日來臨前加添暖意。



馬會連續第九年支持「愛心送暖行動」，今年除了是活動主要贊助機構，亦動員了130名義工隊成員協助預備禮物包及參與探訪活動。(資料圖片）

向全港約2800名獨居長者及低收入家庭送上愛心禮物包

賽馬會今年是連續第九年支持「愛心送暖行動」，除資助活動經費，亦動員130名義工隊成員協助預備禮物包及參與探訪活動，今年活動會向全港約2,800名獨居長者及低收入家庭送上馬會贊助的愛心禮物包。

他們昨日（13日）先預備禮物包，其中包括食物及日常用品。到今早，香港賽馬會公司事務執行總監譚志源今早與精英運動員代表，包括空手道運動員劉知名及跳高運動員楊文蔚，到北區探訪基層長者，親自向他們贈送禮物包。

譚志源：期望與港人同心互助將善心凝聚到社區

譚志源表示，與多位香港現役及退役精英運動員和教練等，一同探訪長者，希望讓他們感受社區的關愛，又指運動員在賽場上發光發熱，回到社區亦不忘向基層家庭送上溫馨暖意，期望與港人同心互助，將善心凝聚到社區每一角落。