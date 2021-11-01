馬會大烏龍　美職賽事客勝當主勝入機　最終向兩個賽果都派彩

馬會足智彩竟然派錯彩再派錢？美職聯賽事國際邁亞密周日（10月31日）凌晨對紐約城，結果由後者以作客「1:3」勝出賽事，但馬會網站一度出錯，誤當主隊國際邁亞密以「3:1」勝出，更錯誤派彩至投注戶口。



馬會發現出錯後，便重新派彩，更豪爽地額外「派錢」，向「1:3」及「3:1」 為全場賽果的注項派彩。馬會強調，是次安排為一次性的特別安排，並不會作為過往及日後足智彩於決定賽果及派彩時參考。



「萬人迷」碧咸為國際邁亞密其中一名班主。（Getty Images）

馬會指人為錯誤 倒轉輸入賽果為3:1

周日凌晨為美職聯國際邁亞密主場迎戰紐約城的賽事，最終客隊以「1:3」勝出賽事。馬會表示凌晨3時44分就賽果派彩，但過程中由於人為錯誤，誤將賽果輸入為「3:1」，即是變為主隊國際邁亞密以3比1擊敗客隊紐約城。到上午5時20分，馬會先再就正確賽果，即是「1:3」派彩。

「擺烏龍」後，現時馬會已更改正賽果。（馬會網頁截圖）

主客和、讓球、半全場及波膽等都有錢派

馬會表示，足智彩經考慮有關錯誤的情況及顧客的期望後，決定向「1:3」及「3:1」 為全場賽果的注項派彩，涉及的全場賽果項目包括主客和、讓球主客和、讓球、半全場及波膽。經由現金投注相關注項的客戶，可於各場外投注處憑有關彩票領取派彩；經由戶口投注的，派彩將自動轉入有關戶口中。

馬會強調，是次安排為一次性的特別安排，並不會作為過往及日後足智彩於決定賽果及派彩時參考。