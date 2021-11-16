新冠疫苗｜中年婦為越洋團聚打針卻恐致死　駐場護士兩招解憂

本港開打新冠疫苗大半年，有在接種中心工作的護士憶述，打針初期不少人都對疫苗抱猶豫態度，一名中年女士為了領取疫苗證明到外地跟家人團聚而打針，重複提問接種疫苗會否死亡，「佢一個人嚟畀咗張紙我，上面有個電話係長途電話嚟，喺外國，話如果佢打完針有啲咩反應唔醒，就打畀佢屋企人」，護士之後開解她，又特意提醒休息區同事多照顧她，最後她安然離開。



+ 1

中年婦先遞上外國親人電話號碼 以防不測可通知

醫院管理局營運的七間社區疫苗接種中心都提供復必泰疫苗，其中一間位於西灣河體育館。駐場打針護士劉蘭提到，接種初期不斷有負面消息傳出，市民都擔驚受怕，一名中年女士為取針卡到外國跟家人團聚而注射疫苗，她接種首劑時輕微出疹，雖然屬已知反應，但都擔心第二針反應更強烈。

「佢重複問會唔會死」，「佢一個人嚟畀咗張紙我，上面有個電話係長途電話嚟，喺外國，話如果佢打完針有啲咩反應唔醒，就打畀佢屋企人。」劉蘭認為她閱讀太多負面新聞，因此憂慮疫苗不安全，於是不斷開解她，打針後特意提醒同事多在休息區照顧她，最後休息30分鐘後都安心離開。

+ 2

遇打針市民發忟憎 阿翁要求幫忙填疫苗抽獎

劉蘭以往在公立醫院任職深切治療部，坦言病人多數都昏迷，較少與他們有對話機會，而到接種中心工作，每日都面對大量市民，要保持耐性，「講真好多市民初初打針係好多負面，我相信有啲市民係被逼要打針，對住我哋發忟憎，我哋好多嘢要問佢，問完一次又一次......『你問咁多次㗎？我打咩針你唔知㗎咩？』」；亦有市民要求護士協助登記疫苗抽獎，「有個伯伯係問，你幫我整抽獎呀，我要抽獎啊，（提出）好多諗唔到嘅問題。」

精神科護士遇「縮手少女」用靠嚇技巧

本港復必泰疫苗接種年齡最低為12歲，另一任職精神科病房多年的護士廖月媚就分享，一名少女到接種間不斷縮手、撥開護士拒打針，同事向她求助，她就哄該少女，「你一係就揀呢個護士，呢個護士就打得好啲又溫柔，你搵我打呢，我就打得好痛㗎。咁佢梗係二話不說搵個打得唔痛嘅姐姐啦，之後一攬爸爸，伸隻手出嚟就即刻打到針。」

打針亦能一睹「鐵漢柔情」，一位30歲多歲男士來到接種間，看見廖月媚已經心驚膽戰，「佢一入到嚟好驚，話要合埋眼、要大嗌」，最終由打針到貼膠布都一直大叫。廖月媚說，隨時間過去市民對疫苗信心已提升，高峰期一日為200名市民打針，她跟劉蘭已退休，去年有在全民檢測提供採樣服務、今年就協助市民打針。

東區醫院內科副部門主管劉婉芬指出，冬季流感即將殺到，若一同感染新冠病毒，後果非常嚴重，呼籲市民接種流感及新冠疫苗，合資格群組亦要補打第三針新冠疫苗。他們三人都符合資格打第三針，均會注射復必泰疫苗，因常常接觸市民，需要抗體水平較高的保護。