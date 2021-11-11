新冠疫苗｜官涌接種中心現人龍　第三針續選科興市民：為何不繼續

特定群組今起可接種第三劑新冠疫苗，記者今早十時到接種科興疫苗的官涌體育館接種中心。體育館尚未正式開門，門口已有數條人龍。工作人員指，今日整體老人家比較多，預約打針人數逾千人，每個時段預計需輪候約45分鐘才可打針。
今早上到場接種第三針科興的呂先生表示，自己為長期病患，頭兩針接種科興疫苗後，身體並無感到任何不適，因此認為可放心繼續接種科興。
另外到場排「即日籌」的63歲馮先生認為，接種科興疫苗可助盡快通關，盡早與內地家人相聚。
伍先生︰年紀大不想溝針
63歲的伍先生指，科興疫苗「穩陣、安全」，始終由中國研發，性質可靠。他又指，自己年紀已大認為「博唔過」，第三針雖可選擇轉針，但不想「溝針」，又認為即使接種復必泰後，亦會有感染風險。他續指，自己已把新冠疫苗當作是一般流感針，無論未來出外旅遊與否，都會選擇接種保障身體。
現場有其他等候人士，不滿政府縮減提供科興疫苗的接種中心數目安排，質疑政府若然想「谷第三針」，就不應大量縮減提供科興接種場所，對需要上班的市民不便。
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