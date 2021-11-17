法律系畢業生轉攻創作　景點設計比賽奪冠　踏上迪士尼設計師之路

李秉彧(Alfred Lee)現時是華特迪士尼幻想工程Creative Designer，他本來在外國就讀法律系，但自小就喜歡繪畫和設計，畢業後就在薩凡納藝術設計學院學習設計，主修插畫。

秉彧明言家人曾擔心，從事設計行業將來的出路，自己又不想令家人失望，曾背負著巨大壓力。他在2012年參加「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」，在景點設計賽事中奪冠，並踏上香港迪士尼設計師之路。



李秉彧(Alfred)勝出「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」後，獲得香港迪士尼樂園實習機會，現為華特迪士尼幻想工程創意設計師。(資料圖片)

為證明自己能力，李秉彧與同學參加當時第二屆「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」。當年題目需要設計一個有關Toontown的全新景點吸引遊客，他形容「係一個好好嘅機會表現自己，應用番上堂學嘅技巧。」當時賽事獎品非常豐富，除得到獎金，更可獲得為期兩個月，在迪士尼實習的機會。

李秉彧與他的組員，決定設計一個以動畫角色Oswald the Lucky Rabbit為主題的完整景點，包括餐廳、遊戲設施、並為遊客設計一整天的遊樂活動。他笑言每組只有兩至四名組員，當時還是以學生身份參賽，仍需兼顧學業，最終花上半年時間完成整個項目，坦言「都幾辛苦」。

勝出賽事後，能親身接觸迪士尼工作，認識整個樂園運作，李秉彧形容「好奇妙」。作為星戰迷的他，最難忘是有份參與「星戰極速穿梭」設施的設計項目，因為要將本來的「飛越太空山」變成有星戰元素的反抗軍基地過山車。李秉彧希望遊戲設計盡量貼近電影場景，例如有著名的X-Wing戰機，以接近1:1的比例向客人呈現。他形容「做research（調查）嗰陣好開心......由喺電腦畫出嚟，見到實物，再見到客人同佢地影相，真係好有滿足感。」

「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」(Disney ImagiNations) 停辦兩年後，今年復辦。李秉彧寄語參賽者，設計需要帶有實驗性和創新元素。他認為當年勝出關鍵，是因了解迪士尼的品牌和故事，設計也需要配合迪士尼的宗旨。

「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」是一項年度設計比賽，讓本地院校學生發揮創意，為香港迪士尼樂園設計一項全新體驗。 「迪士尼幻想工程香港挑戰賽」為獲獎學生提供與華特迪士尼幻想工程 (WDI) 合作機會。過去的獲獎者加入了WDI，並參與不同迪士尼項目，例如世界上第一個以冰雪奇緣為主題的新園區「魔雪奇緣世界」和香港迪士尼樂園酒店以灰姑娘為主題的「Cinderella」套房。

今年比賽勝出的大專生隊伍除可獲現金獎勵、「奇妙處處通」一年會籍，更能得到在香港迪士尼樂園度假區實習機會。參賽截止報名為11月26日，報名詳情如下：https://hkcorporate.hongkongdisneyland.com/zh-hk/community/disney-imaginations.html