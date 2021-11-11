聖誕節│TOMICA迪士尼主題公主水晶車打卡　再去聖誕童話市集

由於疫情，今個聖誕節未能外遊，一於留在香港發掘更多親子好去處。聖誕節向來都是商場設置大型裝飾的旺季，很多熱門商場都會落重本打造有得玩、有得打卡的華麗聖誕場景，今日率先睇位於將軍澳東港城及葵興的life@KCC，兩大以卡通人物為主題的佈置。

攝影:許珞珩、部分圖片由受訪者提供



TOMICA DISNEY MOTORS聖誕夢樂園

聽到TOMICA玩具車，很多人都會以為是男生的專利，由即日起至2022年1月2日期間，位於將軍澳的東港城設置以TOMICA DISNEY MOTORS為主題的聖誕夢樂園，當中的Disney Motors Jewelry Way 系列中的迪士尼公主主題水晶車首度與小朋友見面。

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夢幻公主堡壘

場中庭設有夢幻公主堡壘，小朋友必影8個注目打卡位，當中包括白雪公主、長髮公主及睡公主主題水晶車及座駕，加上以愛麗絲為主題打造的水晶車，配上童話場景主題佈置，讓人彷如置身仙氣滿滿的童話世界中。

必影夢幻鏡房

現場設有4米高的光影噴泉，大型鑽石形燈效配合打卡鏡房，讓大家可以隨心拍下有趣照片，不加filter亦可做到Bling Bling效果。

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而TOMICA 粉絲們必看，2021年全新推出首次矚目登場經典米奇皇室轎車，同場更有3大系列車仔情景模型打造車迷天堂，而期間限定店亦可以選購最新TOMICA卡通車，首推全新的TOMICA會場限定車及最新卡通車輛，不但將各迪士尼公主的獨特元素注入主題車內，充滿夢幻粉色車蓋更可以打開以放置小首飾，如戒指、耳環、手鍊等，瞬間成為精美的首飾盒。

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The Point 會員更可憑指定積分及以電子消費滿指定金額，即有機會換領限量TOMICA精品。數量有限，換完即止。

TOMICA DISNEY MOTORS 聖誕夢樂園

日期：即日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：將軍澳重華路8號東港城中庭

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小紅帽聖誕童話市集

今個聖誕，紅帽將會與大家過一個溫馨愉快的冬日，由16日至2022年1月2日，日本殿堂級插畫大師加藤真治（Shinzi Katoh）筆下的經典童話角色：小紅帽、大灰狼和黑白兔將跳岀童話繪本，登陸葵興life@KCC，帶來童心滿滿的「Merry Gift-mas 聖誕童話市集」！

小紅帽粉絲暢遊7大暖心聖誕打卡場景，而加藤真治先生設計的日本人氣雜貨，更會從日本直送到life@KCC，在期間限定店發售，life@KCC更會於今個聖誕舉行文青聖誕市集、DIY工作坊，以及人氣Busking表演。

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life@KCC x 加藤真治「Merry Gift-mas聖誕童話市集」

日期：2021年11月16日至2022年1月2日

時間：上午10時至晚上10時

地點：葵涌葵昌路72至76號 life@KCC 3樓 及 life@KCC空中花園

葵興港葵涌葵昌路72至76號鐵站E出口直達

費用︰免費入場

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