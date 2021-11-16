新冠肺炎｜香港國際七人欖球賽再延期至明年11月　欖總：虧損2億

鑑於肺炎疫情等因素，原定本月舉行的「香港國際七人欖球賽」早前宣布取消，並計劃於明年4月1日至3日重辦。不過，香港欖球總會及國際欖球理事會今日（16日）宣布，賽事將再度延期，直至2022年11月4日至6日才舉行。



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欖總：無法確保明年4月所有參賽隊伍能自由出入境

香港欖球總會表示，由於無法確保明年4月所有參賽隊伍都能自由出入境，以及賽事能以高水準上演，故只能將賽事再次押後。欖總認為，此安排符合賽事、參賽隊伍及球迷的利益，更是自1976年以來，首次在春天以外上演賽事。

欖總稱用盡儲備已裁減超過40%員工 期望全球疫苗率增長

總會又坦言，自疫情爆發至今，欖總已累計虧損2億元，「香港國際七人欖球賽」連番延期，使欖總用盡了財政儲備，更裁減了超過40%員工，並結束了其職業球員計劃。

欖總說，自爆發新冠肺炎疫情，為應對參賽隊伍旅遊限制等的不確定因素，至今已第五次延期或取消「香港國際七人欖球賽」，而今次延期是至今最長的一次，距離賽事整整12個月。欖總希望，在這段期間，全球疫苗接種率可繼續增長，而香港的邊境也能逐漸開放，屆時可順利迎接所有隊伍蒞臨參賽。

大會又表示，在明年11月的賽事舉行後6個月，香港將在2023年4月的傳統賽事檔期内，再舉辦「2023滙豐七人欖球系列賽」賽事，而鑒於賽事舉辦面臨諸多不確定性，故明年賽事並未發售任何門票。