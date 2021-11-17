DSE 2022｜明愛專上學院周五及周六辦資訊日　部分課程可即場面試

大學聯合招生辦法（JUPAS）於12月8日截止，明愛專上學院（CIHE）及明愛白英奇專業學校（CBCC）將於11月19（星期五)及20日(星期六)，舉行「明專X白英奇課程資訊日2021」。屆時會於將軍澳調景嶺校園舉行連串活動，包括護理程序示範、物理治療實習室體驗、講座、導賞、工作坊等，介紹院校各項課程的入學資訊及升學出路，部份課程更可以即場報名及面試。



明愛專上學院（CIHE）及明愛白英奇專業學校（CBCC）將於11月19及20日，舉行「明專X白英奇課程資訊日2021」。（資料圖片）

「明專X白英奇課程資訊日2021」將於11月19日下午2時至5時，以及11月20日上午10時至5時一連兩日舉行。兩間學院的大部份課程，在課程資訊日期間均接受報名，亦可安排合資格報讀人士進行即場面試。

課程資訊日提供設施導賞環節及示範

明愛專上學院（CIHE）設四個課程，需經過JUPAS申請，包括護理學（榮譽）學士、物理治療學（榮譽）理學士、人工智能（榮譽）理學士，以及數碼娛樂科技（榮譽）理學士。連續兩日舉行的課程資訊日會為四個課程提供設施導賞環節，包括護理程序示範、物理治療實習室體驗，人工智能及數碼娛樂實驗室參觀等；配藥及設計課程亦設示範及參觀時段。有興趣的學生可以先於資訊日的網頁免費登記參與活動。