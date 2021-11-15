DSE 2022｜VTC周四起接受2022/23學年報名　未來兩周辦課程資訊日

距離2022 DSE主科開考尚餘不足半年，應屆中六生須為前路思考，12月8日已是JUPAS申請的最後限期。

職業訓練局（VTC）公布，本周四（18日）起接受2022/23學年課程報名申請。旗下院校成員，香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院（ICI）及香港高等教育科技學院（THEi），將在未來兩星期的周五及周六舉辦資訊日。



VTC副執行幹事任影嬋（中）及VTC高級助理執行幹事郭展幹（右）及IVE（黃克競）工程系系主任林子山（左），介紹2022/23學年VTC開辦適合中六學生報讀的課程。（VTC提兵）

開辦多個新課程

職業訓練局（VTC）公布，旗下院校成員將於本周四（18日）起，接受2022/23學年課程報名申請。香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院（ICI）及香港高等教育科技學院（THEi），將在未來兩星期的周五及周六舉辦資訊日，簡介下學年開辦的新課程及解答同學查詢。

新課程方面，HKDI開辦「藝術科技高級文憑」，學可會學習將XR、實時互動視覺特效等融入虛擬製作的影片及舞台表演等；「環境保護高級文憑（科目組）」則集中廢物處理及循環再造科技等，包括遙距感測、 生態復修、保育法證和建築環境信息模擬等新技術。

「地理空間科學及土地測量高級文憑」則集中掌握地理訊息系統及建築資訊模型等新科技。至於「商業（電子商貿）高級文憑」則培育融匯創新科技與專業知識的人才。

中電電力工程實驗室配備先進科技及專業培訓設施，致力培育具備智能電網、高壓電力等相關知識和技術的新世代電力工程專才，以協助推動香港發展為低碳智慧城市。

另外，港府目標在2050年前實現碳中和，並力推以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。IVE黃克競院校新啟用的「中電電力工程實驗室」，設有智能電網及高壓電力相關訓練設施，供電機工程相關課程學生掌握智慧能源技能，培育新世代電力工程人員。