DSE 2022｜VTC周四起接受2022/23學年報名　未來兩周辦課程資訊日

撰文：鄧穎琳
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距離2022 DSE主科開考尚餘不足半年，應屆中六生須為前路思考，12月8日已是JUPAS申請的最後限期。
職業訓練局（VTC）公布，本周四（18日）起接受2022/23學年課程報名申請。旗下院校成員，香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院（ICI）及香港高等教育科技學院（THEi），將在未來兩星期的周五及周六舉辦資訊日。

VTC副執行幹事任影嬋（中）及VTC高級助理執行幹事郭展幹（右）及IVE（黃克競）工程系系主任林子山（左），介紹2022/23學年VTC開辦適合中六學生報讀的課程。（VTC提兵）

開辦多個新課程

職業訓練局（VTC）公布，旗下院校成員將於本周四（18日）起，接受2022/23學年課程報名申請。香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、國際廚藝學院（ICI）及香港高等教育科技學院（THEi），將在未來兩星期的周五及周六舉辦資訊日簡介下學年開辦的新課程及解答同學查詢

新課程方面，HKDI開辦「藝術科技高級文憑」，學可會學習將XR、實時互動視覺特效等融入虛擬製作的影片及舞台表演等；「環境保護高級文憑（科目組）」則集中廢物處理及循環再造科技等，包括遙距感測、 生態復修、保育法證和建築環境信息模擬等新技術。

「地理空間科學及土地測量高級文憑」則集中掌握地理訊息系統及建築資訊模型等新科技。至於「商業（電子商貿）高級文憑」則培育融匯創新科技與專業知識的人才。

中電電力工程實驗室配備先進科技及專業培訓設施，致力培育具備智能電網、高壓電力等相關知識和技術的新世代電力工程專才，以協助推動香港發展為低碳智慧城市。

另外，港府目標在2050年前實現碳中和，並力推以天然氣及可再生能源等取代燃煤發電。IVE黃克競院校新啟用的「中電電力工程實驗室」，設有智能電網及高壓電力相關訓練設施，供電機工程相關課程學生掌握智慧能源技能，培育新世代電力工程人員。

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