16歲少女當PTGF 2日接8客　拒再接客被勒索3萬　3女子認罪

16歲少女向女友人借錢，反被友人建議成為「兼職女友」提供性服務，更獲另外兩名「經紀」安排接客及接送，曾在2天接客8次，接客2天後，少女身體不適拒絕接客，卻被兩名「經紀」以她與嫖客的性交片要脅，勒索逾3萬元。3名涉案的年輕女子今日（18日）承認靠他人賣淫收入維生、勒索等罪。案件押後至12月17日，以便等候3人的背景報告，其中兩名懷孕的女被告獲保釋候判。



本案3名被告為：黃貝兒(又名黃科恩，21歲，售貨員)、石素斯（23歲，診所護士）及陳映貝（22歲，美甲師）。3人被控依靠他人賣淫收入維生罪，控罪指她們在去年5月8日至10日，明知而依靠X賣淫的收入維生。

石素斯及陳映貝另被控，勒索罪及控制另一人使該人賣淫罪。控罪指，她們在去年5月8日至15日控制、指示或影響X，使X賣淫，以及恫嚇X交出33400元。

1女認靠他人賣淫為生另2人認勒索

黃承認依靠他人賣淫收入維生罪；而石、陳則承認勒索罪及控制另一人使該人賣淫罪，二人被控的依靠他人賣淫收入維生罪則獲存檔法庭，不予起訴。

案情指，女事主X與首被告黃貝兒朋友，X於2020年5月問黃借錢，黃卻建議她成為「兼職女友」，並提供性服務。X表示有興趣，後來又認識了次被告石素斯及第三被告陳映貝。

嫖客付2600事主X收1千

石及陳為X拍攝性感照片，兼開設Telegram帳戶替X接客，更安排車輛接送X提供性服務，X會向嫖客收取2600元，而X可獲其中1000元作報酬，黃則可獲200元佣金。

拒接客遭兩女用性交片勒索3萬

不過，X後來因身體不適拒絕接客，卻遭石及陳威脅要她作出賠償，否則會在街上貼X的海報，亦稱嫖客手上有她的性交片，共要求X交出33400元。

指事主開工兩日食1800元

石曾威脅：「十二點見唔到條數你真係等出post。」陳則曾威脅說：「開工兩日食我哋1800飯、包司機、你覺得我哋對你差，拎返哂啲錢出嚟。」X最終向友人透露事件，並在在社工協助下報警。

事主開工兩天向陳稱下體不適

黃在警誡下指，X在工作兩天後，向她表示身體不適，但石不讓她停止工作；陳則在警誡下承認，她知道X第二天工作後下體不適，當時她著X看醫生，但數天後X主動聯絡她稱可重新接客。

案件編號：DCCC 1045/2020