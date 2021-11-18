國泰解僱3名確診機師　消息：有人外地離開酒店房、戶外無戴口罩

3名國泰機師於德國法蘭克福返港後確診，國泰航空今日（18日）發聲明，指經調查後，發現有「嚴重違反機組人員在外站逗留規定」的情況，指涉事員工已不再為國泰航空僱員。



據消息人士向《香港01》透露，上個月已有國泰機組人員在外地執勤時，除了在駕駛倉沒有佩戴口罩，亦有人員到達德國法蘭克福當地後，沒有跟從內部指引即時到酒店居住，甚至在戶外沒有戴上口罩與其他人交談。



新冠肺炎嚴重影響出遊，國泰航空大減航班。（資料圖片／張浩維攝）

3名國泰機師於德國法蘭克福返港後確診，早前有指相關國泰機組人員曾於外站違反逗留規定，擅自離開房間，事隔數天後，國泰航空今日（18日）發聲明，指經調查後，發現有嚴重違反機組人員在外站逗留規定的情況，指涉事員工已不再為國泰航空僱員，據了解，被解僱員工是3名染疫的機師。

有消息人士向《香港01》提供文件，指出上月16日有著上國泰制服正在駕駛倉執勤前往德國法蘭克福的機組人員，在工作期間沒有戴上口罩；此外，消息亦指出，有參與閉環管理的本港機師，於上月16日在德國當地沒有跟從公司規定即時到指定酒店房，卻到戶外與其他人交談，而三人於見面期間沒有佩戴口罩。

國泰今日的聲明指，由於各界非常關注3名貨機機師在法蘭克福執勤後返港確診。國泰經調查後，得知有機組人員嚴重違反在外站逗留規定，對此十分遺憾，有關員工已被解僱，據了解，被炒員工正是3名在外地中招的機師。

現時，3名機師確診連累有130名曾到法蘭克福的國泰機師須到竹篙灣檢疫，國泰指，已根據調查結果，向政府提出檢討現時國泰員工入住檢疫中心的決定。國泰表示，會繼續以顧客、員工及社區的安全和健康為首要考慮，加強回港後的防疫安排，並指相信個案僅為個別事件。