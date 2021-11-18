國泰解僱3名染疫貨機機師　指調查後揭有人嚴重違反外站逗留規定

有3名國泰機師於德國法蘭克福返港後確診，早前有指相關國泰機組人員曾於外站違反逗留規定，擅自離開房間。

國泰航空今（18日）發聲明，指經調查後，發現有嚴重違反機組人員在外站逗留規定的情況，指涉事員工已不再為國泰航空僱員，但未有透露有多少名涉事員工及其身分。據了解，被解僱員工是3名染疫的機師。

國泰亦指，已向政府提出檢討現時將一批機組人員須在檢疫中心隔離的決定。



國泰發聲明指，各界非常關注3名貨機機師在法蘭克福執勤後返港確診。國泰表示，經調查後，得知有機組人員嚴重違反在外站逗留規定，對此十分遺憾，有關員工已被解僱。據了解，被炒員工正是3名在外地中招的機師。

3名機師確診連累有130名曾到法蘭克福的國泰機師須到竹篙灣檢疫，國泰指，已根據調查結果，向政府提出檢討現時國泰員工入住檢疫中心的決定。

國泰表示，會繼續以顧客、員工及社區的安全和健康為首要考慮，並已加強回港後的防疫安排。國泰指，所有員工均展現出專業精神，相信個案僅為個別事件。