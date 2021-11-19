科興疫苗｜12至17歲學生先接種　3至11歲兒童最快明年新學期打針

政府顧問專家委員會早前通過科興疫苗接種年齡降至三歲，衞生防護中心聯合科學委員會今日（19日）公佈安排，12至17歲中學生可以率先注射科興疫苗，預料明年新學期才安排3至11歲兒童打針。
衞生防護中心聯合科學委員會今日開會，其中一個委員會的主席劉宇隆表示，專家已經審視接種科興3至17歲兒童的第一、二期數據、第三期臨時數據以及第四期實際開打後的數據，認為目前都是安全兼有效。最新數據顯示，3至17歲兒童中，內地已接種1.1億劑、印尼約1,500萬劑，全球共約1.3億至1.4億劑。劉宇隆提到數據龐大亦都海量，「無令人擔心安全訊號見到」；3至11歲兒童，全球至少已注射600萬針，「你話600萬針係多定少？如果喺香港嚟講梗係多啦，如果以一個中國人口大國嚟講梗係唔多啦。」
他表示，會率先在12至17歲群組開始接種，可能到明年新學期3至11歲兒童可以接種科興疫苗，原因有二：
1.所有政策都要循序漸進才是上策，小學生及幼稚園家長都是首次知道幼童可以打針，會先聆聽他們的擔憂，因為每次推出公共政策都需要得到家長認同，率先為中學生接種，「符合好多中學生家長家庭等緊科興，我哋叫順應民情啦。」
2.國內外地區都是首先為年齡較大的學生接種，之後先逐步下移年齡群組，而3至11歲幼童「600萬針未見安全風險嘅話，都有啲信心嘅，不過我哋覺得如果打完中學生之後，可能已經累積到1000萬2000萬3000萬（劑），咁我今日坐喺到同你講，你可能個信心咪再大啲囉。」
他相信中學生及幼童未來都要打第三針，而衞生署流感疫苗到校打針服務接種率達7成，相信署方會思考，未來多管齊下推動打針。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會盡快公佈12至17歲中學生注射科興疫苗的開打日。
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