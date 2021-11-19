科興疫苗｜12至17歲學生先接種　3至11歲兒童最快明年新學期打針

政府顧問專家委員會早前通過科興疫苗接種年齡降至三歲，衞生防護中心聯合科學委員會今日（19日）公佈安排，12至17歲中學生可以率先注射科興疫苗，預料明年新學期才安排3至11歲兒童打針。



衞生防護中心聯合科學委員會今日開會，其中一個委員會的主席劉宇隆表示，專家已經審視接種科興3至17歲兒童的第一、二期數據、第三期臨時數據以及第四期實際開打後的數據，認為目前都是安全兼有效。最新數據顯示，3至17歲兒童中，內地已接種1.1億劑、印尼約1,500萬劑，全球共約1.3億至1.4億劑。劉宇隆提到數據龐大亦都海量，「無令人擔心安全訊號見到」；3至11歲兒童，全球至少已注射600萬針，「你話600萬針係多定少？如果喺香港嚟講梗係多啦，如果以一個中國人口大國嚟講梗係唔多啦。」

他表示，會率先在12至17歲群組開始接種，可能到明年新學期3至11歲兒童可以接種科興疫苗，原因有二：

1.所有政策都要循序漸進才是上策，小學生及幼稚園家長都是首次知道幼童可以打針，會先聆聽他們的擔憂，因為每次推出公共政策都需要得到家長認同，率先為中學生接種，「符合好多中學生家長家庭等緊科興，我哋叫順應民情啦。」

2.國內外地區都是首先為年齡較大的學生接種，之後先逐步下移年齡群組，而3至11歲幼童「600萬針未見安全風險嘅話，都有啲信心嘅，不過我哋覺得如果打完中學生之後，可能已經累積到1000萬2000萬3000萬（劑），咁我今日坐喺到同你講，你可能個信心咪再大啲囉。」

他相信中學生及幼童未來都要打第三針，而衞生署流感疫苗到校打針服務接種率達7成，相信署方會思考，未來多管齊下推動打針。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，會盡快公佈12至17歲中學生注射科興疫苗的開打日。

左起：疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆、衞生防護中心傳染病處主任張竹君及動物傳染病科學委員會主席許樹昌。（王潔恩攝）

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