科興疫苗｜幼教界多觀望　湯修齊：全日面授誘因蓋不過擔憂

疫苗顧問專家委員會昨日開會，建議批准整調科興接種年齡，由18歲下調至3歲。本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲表示，若政府落實建議並推外展到校打針，她樂於協助安排，惟直言，相比起中小學，幼稚園界多持觀望態度，「業界都想睇多啲數據，聽多啲專家意見」，而不少幼童家長對恢復全日面授無迫切需要，預計抱觀望態度的家長比有意短期帶子女接種的多。

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊直言，「（全日面授）誘因大唔過家長對疫苗嘅不確定同擔憂」，且家長普遍傾向相信本地學者及研究，相信在未有足夠數據前，幼童家長多抱觀望態度。他認為，若政府有意在幼小界「谷針」，宜先安排醫生到校解說，讓家長了解「「打幾多次、點打、劑量幾多、有咩副作用」，並下調外展接種門檻，鼓勵部份學校參與先導計劃，由本地醫學界收集數據後再作推廣。



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林翠玲：幼稚園界盼更多數據、聽多些專家意見

本身是幼稚園校長的教聯會副主席林翠玲回覆《香港01》表示，若政府正式下調科興接種年齡至3歲，並為幼稚園提供到校打針服務，她樂意申請，並可參考流感針安排，於周末接種，「有家長陪同會好啲，有（外展）我哋都樂意安排，例如搵個星期日，等家長同小朋友一齊返學校打。」

疫苗顧問專家委員會昨日開會，建議批准整調科興接種年齡，由18歲下調至3歲。（資料圖片）

料較多家長傾向觀望

惟林翠玲直言，相比起中小學，幼稚園界多持觀望態度，「業界都想睇多啲數據，聽多啲專家意見」。至於家長，她相信，若接種率達標可恢復全日面授，對忙於工作、未聘到外傭及照顧有困難的家庭而言，有一定誘因帶子女打針，但相信抱觀望態度的家長比例較短期內有意接種的多，「除咗部份信任政府願意立即打，好多家長都在意小朋友嘅健康，返唔返全日學唔係最迫切。」

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊。（李澤彤攝）

湯修齊：家長多信本地研究 現數據未足

家庭與學校合作事宜委員會前主席湯修齊接受《香港01》訪問，直言達接種比率可恢復全日面授及課後課外活動，對家長有一定誘因，惟「誘因大唔過家長對疫苗嘅不確定同擔憂」。他指出，兒童接種科興的數據不多，且家長多傾向相信本地大學及學者研究，相信即使政府宣布下調科興的接種年齡，初期家長多抱觀望態度，「家長信本土研究，但數據未足夠」，當中「（子女）年紀愈細，家長愈觀望」。

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全日面授誘因蓋不過擔憂

湯修齊說，早前12歲或以上學童可接種復必泰，惟推行不久專家卻公布因副作用機會率需調整建議，由「兩針變一針」，相信政府下調科興可接種年齡後，家長會傾向觀望，先了解接種優劣再作考慮：「打幾多次、點打、劑量幾多？有啲家長未搞得清科興同復必泰嘅副作用分別，會唔會心肌炎？」

湯修齊認為，若政府期望「谷針」，宜先邀醫學專家到校為家長講解，提供不同年紀兒童接種科興的有效數據及副作用資料，並調低小學外展接種服務門檻，「降到100人或150人都去學校打，有先導學校可能會有啲帶頭鼓勵作用。」