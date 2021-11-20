新冠肺炎｜楊德強：數十欖球隊來港防疫有挑戰　短期難復辦七欖

新冠肺炎持情持續，令大型體育活動復辦無期，其中香港國際七人欖球賽宣佈再度因疫情要延期。體育專員楊德強今日(20日)出席電台節目時表示，若舉辦七欖賽事，將會有數十隊欖球隊由海外來港，球員比賽期間亦有很多身體接觸，防疫工作有挑戰，加上病毒有潛伏期，萬一有人確診，就有傳播風險，故短期內復辦有難度。



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楊德強出席港台節目《星期六問責》時指出，曾經評估閉門比賽，但認為不可行，因為七欖球賽的收入主要來自入場券及場內餐飲，閉門作賽會令欖球總會的財政負擔增加。至於欖總近兩年已累積2億港元虧損，他表示欖總有相當多的盈餘，足夠支付這2億元虧損，但長遠會有擔心，有需要時政府會在支援球員及場地方面提供協助。

楊德強表示疫情下復辦七欖有難度。

至於政府會否購買明年亞運會的轉播權，楊德強表示未有定案，需視乎電視台有否興趣，亦要考慮價錢。對於奧運及殘奧會的轉播權政府財政承擔，他指，合約條款規定，雙方不能夠披露涉價錢，重申轉播相關賽事，有助提高社會對體育運動的認識及支持。

楊德強又重申，政治信息從來都不應該帶入運動比賽，是國際奧運會的重要原則，適用於其他運動賽事及大型活動，本港的體育總會亦已重申此做法，「運動歸運動」，期望市民帶著體育精神參與，不要滲入其他政治信息。

至於如何定義政治信息，楊德強即指難以一概而論，要視乎環境、有關人士的動機及想宣示甚麼信息。他舉例，球場上經常聽到「加油」，並沒有問題，但如有人想利用一些語句鼓動他人參與某些行動，就不能單看字眼本身，亦要視乎當時的情境，有無人想將政治信息帶入運動場地。

楊德強稱，興建啟德體育園工程順利，但承認疫情下有很大挑戰，正努力追趕進度，期望能於2023年底完工。