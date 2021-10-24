渣打馬拉松｜ 拒回應「香港加油」問題　大會：不希望比賽涉政治

渣打馬拉今日（24日）復辦，有跑手疑因穿上「香港」、「加油」等字眼衣物，被要求更換衣服才可作賽。香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林出席賽後記者會時，被問到相關問題，他僅多次重覆不希望比賽涉及政治元素，不會作任何補充，但指：「我聽唔到有著住件衫剩係寫香港而被人哋DQ（取消資格）。」高威林最終沒有回應「香港加油」為何是政治元素。



▼渣馬2021：有跑手疑因穿「香港」、「加油」字眼衣物被要求換衫▼



暫未有跑手服飾不符資格統計 高威林：每年賽後均會檢討

今日比賽期間，多名跑手疑因運動服印有「香港」及「加油」等字眼，被大會要求換衫才能參賽。被問及相關一事，高威林稱舉辦體育活動不希望涉及任何政治元素，每年賽後亦會作檢討。至於為何「香港加油」屬政治字眼、是大會抑或警方決定，他則指不作補充，暫未收到報告，有多少名跑手服飾不符資格。

主席高威林（右）被問到相關問題時，屢重覆不希望比賽涉及政治元素。（黃詠榆攝）

有傳媒問及，為何有跑手印有「香港」二字亦不符資格，高回應指未聞相關情況，又反問指：「我未聽過，那麼代表香港的運動員寫著『香港』那怎麼辦？這個大會與警方再研究一下。」

我聽不到如果穿衣服只印有『香港』會被人取消資格，我未聽過。那麼代表香港的運動員寫著『香港』那怎麼辦？這個大會與警方再研究一下。 香港馬拉松2021籌備委員會主席高威林

15,659名跑手出賽 445人受傷

籌委會又交代，今次賽事有18,500個名額，今日有15,659名跑手出賽，賽事中有445人受傷。

▼渣打馬拉松2021‧賽況▼

