專訪｜兩大癌症基因檢測龍頭合併　莫樹錦：檢測量倍增冀可降費用

癌症基因檢測能助病人接受精準治療，但價格不菲。最近，行內兩大「龍頭」善覓（Sanomics）及行動基因（ACT Genomics）決定合併，善覓主席、肺癌專家莫樹錦接受《香港01》訪問時表示，合併後公司將成為東南亞最大癌症基因檢測公司，將加強與藥廠合作，並盼獲得贊助，未來可調低基因檢測產品定價。



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善覓是科學園內一間專門提供癌症基因檢測服務的公司，主要服務對象為肺癌病人，共有11款產品。行動基因強項則是次世代定序技術（Next generation sequencing, NGS），一款產品便可檢測到多個基因，例如有款產品可同時檢測到440個癌症相關基因，該公司現時共有10多款自家研發的產品。

癌症基因檢測界的兩大「龍頭」善覓（Sanomics）、行動基因（ACT Genomics）已完成合併。 （何柏佳攝）

肺癌癌症基因檢測收費1萬元 合併後檢測量可倍增

現時，善覓針對肺癌的癌症基因檢測產品收費1萬元，公立醫院病人僅需付3000元。善覓主席、肺癌專家莫樹錦直言，兩間公司本身屬競爭對手，但由於希望更好服務病人，近日決定合併，成為東南亞最大癌症基因檢測公司，料檢測量可倍增，也會加強與內地和國際藥廠合作，盼獲得贊助，未來可進一步調低產品的定價，而基因檢測技術亦可應用於臨床和科研。

冀公院私院病人均可因應臨床情況 使用不同技術檢測平台

莫樹錦稱，行動基因和善覓專長分別是次世代定序和血清技術，兩間公司合併，可以拓闊服務光譜，日後公院和私院的病人都可因應其臨床情況，使用不同技術平台作檢測，例如最初可以先使用行動基因的組織檢體（Tissue）去確診疾病，往後才改用血清檢測。

癌症基因檢測界的兩大「龍頭」善覓（Sanomics）、行動基因（ACT Genomics）已完成合併。 （何柏佳攝）

下一目標進軍越南

莫樹錦續指，善覓本身已開拓泰國市場，下一步目標是進軍越南，未來通關後便可開設辦公室。行動基因財務長陳耀強就稱，該公司在台灣的市場佔有率達到60至70%，現亦有在歐洲佈局。

有意向大灣區發展 莫樹錦：睇下有無新科技可以帶入去先

莫樹錦稱，合併後公司也有意向大灣區發展，但需視乎機遇：「睇下有無新科技可以帶入去先。」他認為，除了基因檢測公司外，藥廠也適合到大灣區發展，拓闊市場。他直言，科學園租金偏貴，而深圳即使開設了港深創科園，相信其租金亦不便宜，希望港府能「出多啲手」，為初創企業提供租金及支援。陳耀強則指，希望政府能促進香港公司與國內企業的配對、合作。