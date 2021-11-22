21歲女心肌炎突亡　家人覺疑惑未被正視　只能望同樣悲劇勿再發生

21歲修讀幼兒教育的年輕女子蘇潔茵，2017年因胸口痛到醫院求醫，入院後情況急轉直下，即晚被送入深切治療部，昏迷3周後死亡，死者家屬關注蘇入院後在檢驗及給抗生素時是否延誤表關注。死因庭陪審員今（22日）一致裁定她「死於自然」。母散庭後情緒激動灑淚，並稱原以為院方可為女兒提供適切治療，但覺院方什麼也沒有做，質疑反「加速」了女兒的死亡，又覺院方：「一個大話冚一個大話。」她稱他們只是小市民，無財力無知識，無人會幫他們發聲，希望經過女兒的死引起社會注意，醫管局可以真的作出改善，不要讓同樣的慘劇再次發生。



入院半天才獲安排驗血

死者蘇潔茵（終年21歲），生前沒有長期病患或心臟病史，她於2017年1月3日因感到頭暈、作嘔，翌日雙腿無力，召救護車送往醫院治理，入院前約一星期，她曾患上呼吸道感染。她被送院後，曾照 X 光及心電圖，均未見異常，蘇於早上9時34分被送入內科病房，早上11時安排驗血，惟至下午3時才有人手為她抽血。她傍晚出現神智紊亂及暴力行為，白血球明顯上升等，即被送入深切治療部，證實受病毒感染，期間曾心跳停頓，多次搶救後陷入昏迷，同月26日不治。法醫指她因病毒引發心肌炎而死。

蘇潔茵的家人覺得研訊未能解開家人的疑惑，全家人至今仍未能就妹妹的死釋懷。(劉安琪攝)

胞姊稱家人至今不敢討論事件

蘇潔茵的胞姊蘇潔儀稱，自妹妹死後，他們一家不再有新年，稱：「你唔會有團圓，你唔會有中秋，你唔會有冬至，你唔會有好多好多一家人過啲節日。」他們至今仍不敢討論事件，其媽媽一提起事件便會十分激動，姊姊明言：「我地大家都知道大家其實放唔低。」

妹仍清醒時對母說：媽咪救我

提及父母事後的轉變，姊姊則直言：「佢地好似瞬間老左咁。」媽媽事後曾提及，妹妹在十分不安時遭院方綁起，在其最後的清醒時刻，她曾向媽媽說：「媽咪，救我，我唔想死。」惟妹妹不曾想到「佢畀人推左入去就醒唔番」。此應為媽媽的心結，以致每次提起事件仍十分激動。

事發經過及主要證人供詞。(詳看下圖)

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單純相信送院便會安全

她指蘇父亦經常怪責自己當時不夠努力，姊姊稱他們當時單純地相信，妹妹送到醫院應該會好安全，如今卻想如果他們每當妹妹有事就「瘋狂撳鐘」，即使大吵大鬧也好，引起更多人的關注，至少妹妹「不會似得好似係醫院角落孤伶伶死去」。

研訊交代非家屬關注重點

對於事隔多年得到死因庭的裁決，姊姊自言心情複雜，指死因庭看似給了他們一個交代，其實此交代非他們所關注的重點，並沒有解決到他們的心結，故他們只能「試圖去接受下睇下自己可以接受幾多」。姊姊指法庭未有解釋到慘劇發生的原因，只是稱醫療疏忽失誤不會在死因庭討論。事實上，姊姊認為他們不再有機會找到供他們討論的地方，自言：「唔知點啊我地而家。」

覺家屬疑惑未被正視

雖然陪審團有建議醫管局應確保醫生所處方的藥物，在合理時間內給予病人服用及注射，若醫護人員人手不足，必須增加醫護人手，以確保盡快對病人有適當的照顧及治療等，死因裁判官亦有寄語家人向前看。但姊姊說：「我覺得好難。」她指家屬的疑惑一直未有被正視，甚至醫管局亦只是一句抱歉，或者感到遺憾就沒有其他表示。蘇姊又透露，他們曾就研訊申請法律援助，但法援署以家屬未能提供專家報告證明醫院有疏忽而拒絕。