新界東團隊綜合手術切除10厘米肺腫瘤　專家冀未來病人生存期延長

不煙不酒的中年男士忽然胸膛有硬塊，他從未懷疑自己患癌，四處求醫最初找不出病因，後來證實是末期肺癌，已不能做手術，腫瘤更快速增大。幸而後來他輾轉到威爾斯親王醫院接受治療，經新界東醫院聯網肺癌多元團隊會診後，認為可做手術改善病情，令他成功抗癌，雖然肺功能在術後下降，現時仍能如常生活。



新界東醫院聯網肺癌多元團隊由中文大學外科學系心胸外科莫樹錦教授帶領，最近獲醫管局傑出團隊獎。團隊於2006年成立，由8至10位來自不同專科的醫生組成。每個月都會有1至2日會議，眾科權威聚首一堂，討論較難處理10至20位的肺癌病人個案，希望能設計出個人化的治療計劃。

約50歲不煙不酒的陳先生是其中一個成功治療病例，五年前他發現自己左胸有一小硬塊，輾轉向多名私家醫生求診，最終確彪為末期肺癌，更稱不能做手術。在短短數星期間，他的腫瘤已增至逾10厘米，團隊成員之一威爾斯親王醫院名譽顧問吳士衡醫生形容「好似足球咁大」，後來經新界東醫院聯網肺癌多元團隊檢查會診後認為癌細胞沒有擴散跡象。

在醫治過程中，團隊使用了單孔肺癌手術、複合手術室肺癌術和無創微波消融術。其中無創微波消融術不會有刀傷，利用消融導管經過電磁導航支氣管鏡準確到達腫瘤中心、電腦素描3D劃位確定覆蓋整個腫瘤，約一個多小時完成手術。吳士衡醫生指出，目前全球只有威院及倫敦皇家聖巴多羅買醫院擁有此項技術。

經過5年的治療後，陳先生的肺功能還能保存於55至60%，而一般日常生活只需40至50%已足球，故屬不幸中大幸。

莫樹錦指出10多年前，治療肺癌只有化療這種方法，病人一般也只剩下10多個月命。但隨著醫療科技進步，現時能有3年以上生存時間，不少病人更能5年後仍生存，他預計病人生存年期和機率會在不久將來逐漸推高。