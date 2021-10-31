打針前體檢揭乙肝、甲狀腺失調等隱疾　四旬女子驚悉患末期肺癌

大批港人在接種新冠疫苗前先做身體檢查，以確定自己適合打針，結果揭露約兩成人患隱性疾病卻不自知。

有私家醫生表示，透過今次大型驗身而找出的疾病「林林總總」，除了最常見的「三高」外，還有貧血、甲狀腺功能失調、乙型肝炎、心臟病、前列腺癌、大腸癌、肝癌等。

另有私家醫生透露，一名年僅43歲、外表健康的女子照X光後，發現肺部乍然「冒出」一個長達5厘米的腫瘤，進一步檢查後確診屬於肺癌第四期，頓感晴天霹靂。醫生直言，一般患末期肺癌的病人僅餘6至9個月壽命，幸她接受身體檢查而確診，現以標靶藥治療續命。



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林永和認為，港人在預防疾病方面的意識及認知都有待改進，政府有需要做好健康教育。 （資料圖片）

家庭醫生林永和表示，以往每個月只有約30至40人在他的診所接受身體檢查，但今年因應新冠疫苗接種計劃，不少市民希望了解自己身體狀況，6、7月高峰期時，每天都有十多人驗身，即每月有數百人做身體檢查，部分人在其他機構驗身後，亦會諮詢他應如何解讀報告及改善健康，與驗身相關的病人約佔他所有病人的20至30%。

少女驗身發現貧血要調節飲食改善

他指出，驗身後發現不少人膽固醇超標，另有約一成人驗出其他疾病，通常都屬較早期，情況不太嚴重，不過病症的種類繁多，包括貧血、甲狀腺功能失調、乙型肝炎、心臟病、前列腺癌、大腸癌、肝癌等等。他舉例指，不少年輕女性貌似身體健康，惟驗血後發現血色素只有7至9度，遠低於正常的11，屬於貧血，只因疫情下少外出，便不察覺疲倦、氣促等病徵，需調節飲食去改善問題。

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「揪出」乙肝家族群組需長期跟進

林永和更指，透過身體檢查而找出一個「乙肝家族」。他稱，一名50多歲的女士希望在打針前先驗身，由於她不肯定自己曾否接種乙肝疫苗，遂建議她同時做乙型肝炎測試，結果發現她屬於乙肝病毒帶菌者，她數個兄弟姐妹、叔叔聞訊後陸續接受乙肝測試，竟揭發再多3名親人同屬帶菌者。雖然他們可以接種新冠疫苗，但亦需轉介公立醫院跟進肝臟情況，每半年接受檢查，以防演變成肝硬化，甚至肝癌。

大多數人在打針前驗身所偵測到的都是早期疾病，惟亦有人驚聞噩耗。例如一名六旬老翁從未做過身體檢查，向林永和求診後，竟驗出他同時有貧血、乙型肝炎和肝癌，需要先治療好癌症才能接種疫苗。

呼吸系統科專科醫生吳健聰透露，一名年僅43歲、身體向來健康的女子在身體檢查後，駭然確診第四期肺癌。（受訪者提供）

無病徵女士體檢發現已轉移末期肺癌

呼吸系統科專科醫生吳健聰稱，早前一名43歲女士照X光後，發現肺部「有個好大嘅瘤」，長達4、5厘米，她再向吳健聰求醫，接受電子掃描和正電子掃描（PET Scan），並抽取肺組織，結果確診「肺腺癌」，屬於「非小細胞癌」，更證實已屬第四期，轉移了去淋巴結和骨。雖然這名女士有吸煙的習慣，但身體一向健康，亦全無病徵，駭然得悉患上末期肺癌，錯愕非常。

他稱，一般患末期肺癌的病人平均僅餘6至9個月壽命，幸這名病人近期為了打針而接受人生首次身體檢查，才得以確診，現轉介到腫瘤科跟進，以標靶藥去續命，壽命有望延長兩、三年。

一般患末期肺癌的病人平均僅餘6至9個月壽命。 （資料圖片）

港人以往少主動體檢或求診

林永和直言，香港人以往很少主動看醫生，「唔病都唔睇，或者有病買藥就算」，今次卻因接種疫苗而積極做身體檢查，可謂「史無前例」。他認為大批港人驗身，有助大家了解自己的身體狀況，假若現在驗到有項目超標，亦可及早處理，以免演變為嚴重病患。他舉例指，正常人的空腹血糖值應該少於5.8，但逾20人在他的診所驗出15至20，揭露不少人「亂食嘢」，冀及早用藥可助他們控制病況，以免日後「糖尿上眼」。

他坦言，透過驗身察覺到部分人對於健康知識存有謬誤，「好多人以為食健康食品、維他命就可以解決個問題，例如老人家有骨質疏鬆，但淨係食鈣片；有人膽固醇高，食麥皮就算，無做運動，都係咁肥。」他認為情況反映港人在預防疾病方面的意識及認知都有待改進，政府有需要做好健康教育。