新冠肺炎｜今增6宗輸入　阿聯酋航空違例禁從迪拜及曼谷抵港兩周

衞生防護中心今日（23日）公佈新增6宗輸入個案，其中5人帶有L452R變種病毒，包括一名與兩名家人由巴基斯坦抵港的6歲男童，3人抵港後在機場檢測時確診，男童則在抵港同日出現發燒病徵。另外，今日初步確診個案少於5宗。



衞生防護中心正調查6宗新增新冠肺炎輸入個案，至今本港個案累計12411宗，過去十四天累計報告36宗輸入個案。

新增個案當中五宗涉及變種病毒感染，其餘一宗的病毒量不足以進行相關檢測。個案涉及三男三女，年齡6至74歲，全部由A組指明地區（高風險）抵港。四人抵港時在機場檢測確診，其餘兩人在檢疫期間確診。

本港今增６宗輸入個案。（資料圖片／羅君豪攝）

個案編號12411至12413為一家人同行，包括6男童、24與33歲女士，兩名女患者分別接種復必泰及科興疫苗，並無病徵，三人於11月21日乘搭航班EK384，由巴基斯坦經阿聯酋抵港，男童同日出現發燒病徵，與家人在機場檢測時結果呈陽性。

個案編號12414為27歲女士，居於上環永樂街永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前檢測結果陰性。她於11月21日從英國經航班VS206抵港，在機場檢測呈陽性，沒有病徵，病毒CT值少於30，並確認帶有L452R變種病毒。她在尖沙咀環球貿易廣場37樓工作，最後上班日期為11月3日。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工作和到訪的地點已納入強制檢測公告。

▼11月21日愉景灣旭暉閣封區檢測▼



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個案編號12415及11416患者分別23及74歲男士，前者於11月13日乘航班TK083從巴基斯坦經土耳其抵港，後者11月19日乘CX873從美國抵港，兩人均無病徵及已接種疫苗，在酒店檢疫期間確診。

另外，由於阿聯酋航空營運於11月21日從迪拜和泰國曼谷抵港的航班（EK384），有三名乘客確診，衞生署引用法例599H，禁止阿聯酋航空營運的客機在11月月23日至12月6日期間從迪拜和曼谷着陸香港。