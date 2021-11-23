殺校｜龍翔官立中學創校半世紀　校友吳業坤：人生首冠軍喺龍翔拎

教育局今日（23日）公布，龍翔官立中學2022/23學年起與九龍工業學校合併，龍翔將於2024/25學年起停辦。1970年創校的龍翔，逾半世紀培育出的校友遍各界，除了香港理工大學副校長趙汝恆，亦包括「六合彩之子」蔡國威及藝人吳業坤（坤哥）。

當中，坤哥與蔡國威均對母校被殺感婉惜，坤哥直言人生第一次冠軍就是在龍翔禮堂奪得，對它「逃唔過命運」感難過。



教育局公布，決定下學年起合併龍翔官立中學與九龍工業學校。（鄧穎琳攝）

龍翔官立中學在1970年創校，前身是工業學校，專收男生，自2010年9月起轉為男女校，現屬全日制官校。該校多年來培育了不少知名校友，包括香港理工大學副校長（研究及創新）趙汝恆，他在1985年該校預科畢業，而亞洲電視前副總裁夏禮光、有「機場大叔」之稱前區議員陳振哲，亦是該校校友。

殺校｜龍翔官中將停辦學生不捨 中三男生：驚轉校唔適應俾人蝦

藝人吳業坤（坤哥）是龍翔官立中學校友。（資料圖片）

龍翔官中讀預科 吳業坤：全部老師都好好

藝人吳業坤（坤哥）是龍翔校友。他接受《香港01》訪問時形容龍翔是「第二母校」，原來他在龍翔官中就讀中六及中七，於2009年預科畢業。他說，該校「全部老師都好好」，對殺校決定感到婉言相惜，「識到好多好朋友同老師，只可以講係逃唔過命運」。

龍翔禮堂唱《回到過去》奪人生首冠 將約朋友回校緬懷

他又說，人生中第一次歌唱冠軍亦是在龍翔禮堂奪得，令他對公開表演有一定信心，將相約朋友回校緬懷一番：「社堂歌唱比賽拎第一次人生冠軍，獨唱周杰倫嘅《回到過去》。」

殺校｜龍翔官中與九龍工業學校合併 教育局：中學適齡人口下降

有「六合彩之子」之稱的蔡國威，亦是龍翔官立中學的校友。（蔡國威FACEBOOK）

六合彩之子蔡國威：龍翔被殺很可惜

「六合彩之子」蔡國威是90年代畢業的校友，他接受《香港01》電話訪問時表示，今日在新聞中得知母校即將停辦，雖然已畢業多年，認識的老師大多已退休，惟得知走過半世紀的母校即將被殺，感到無奈及難過，「有啲唔開心，5年光境都係龍翔渡過，50周年無幾耐，咁耐歷史遭到殺校係好可惜」。

蔡國威憶說，就讀時龍翔仍是「工業中學」，學生有機會接觸「金工、木工」，是特別經歷，當時得知學校轉型為一般中學已覺得婉惜，沒想到現今更面臨殺校。他期望在學校停辦前，可放開予舊生回校懷緬及留影。