殺校｜龍翔官中將停辦學生不捨　中三男生：驚轉校唔適應俾人蝦

出生率下跌，疫下跨境生回港難，加上移民潮，學界正面臨收生不足危機。教育局今日（23日）公布因中學適齡人口將出現結構性下降，黃大仙區有較多剩餘學位，決定下學年起合併龍翔官立中學與九龍工業學校（簡稱「九工」）。

不少龍翔官中學生對合併安排感驚訝及不捨，現就讀中三學生更需在下學年前決定是否轉校。有中三男生直言傷感，更憂轉校會被欺凌或追不上進度，惟嘆只能「認命」；亦有學生對學校將停辦感不捨，但由於住得近九工，有意轉到該校就讀高中，更有信心追得上進度。



教育局公布，決定下學年起合併龍翔官立中學與九龍工業學校。（鄧穎琳攝）

殺校｜龍翔官中與九龍工業學校合併 教育局：中學適齡人口下降

教育局公布，龍翔官立中學2022/23學年起停辦中一及中四班級，即現有初中生會留在龍翔官中完成初中課程後轉到九龍工業學校，而龍翔官中原有高中生畢業後，該校將在2024/25學年停止營辦。

校方禮堂公布合併安排 學生議論紛紛

據知，龍翔官中今日分批安排學生到禮堂，以講座形式公布合併安排。另向家長發信，公布教育局「殺校」決定，並在本周四安排家長會，邀九龍工業學校校長到校講解合併安排。

不少龍翔學生對合併一事感驚訝。中三女生張同學對指同學都紛紛討論：「為什麼要轉校？」更不捨得學校、老師及同學。

中三男生憂未能適應新學校環境 惟稱只好認命

中三何同學直言，對學校被「殺」感傷感，擔心未能適應新學校環境及學習進度，亦憂慮會遇上霸凌事件，需時思考及與家人商討是否轉到九工：「最主要擔心有唔識嘅人同霸凌事件……學習又唔係幾好，都有啲擔心」。被問到會否覺得不公平，他回應指：「認命囉只好，因為呢啲我哋都理唔到。」

中三何同學對學校被「殺」感傷感，擔心未能適應新學校環境及學習進度，亦憂慮會遇上霸凌事件，需時思考及與家人商討是否轉到九工。（鄧穎琳攝）

中三陳同學：新校更近屋企 有信心跟上進度

中三陳同學形容，校方公布「殺校」決定時，全場學生都議論紛紛，他亦感到非常遺憾及不捨，「（唔捨得）啲老師同間學校，因為都讀咗三年，如果可以選擇留低，會留低，但係冇辦法、必須要離開。」

陳同學說，校方稱若同學願意轉到九龍工業學校，可安排全級轉校，暫時只有部份同學確定一起轉校，而他因住在九龍工業學校旁邊，故亦打算轉校，「離屋企近啲，行兩分鐘就到。」至於教學安排，陳同學說不清楚老師會否一起轉校，但他有信心可以追上九工的學習進度：「唔驚，自己肯學，係邊度學都一樣。」

（九工）離屋企近啲，行兩分鐘就到，不清楚老師會否一起轉校，但有信心可以追上學習進度，自己肯學，喺邊度學都一樣。 龍翔官中中三陳同學

中三陳同學說，住在九龍工業學校旁邊，有意轉校，有信心可追上進度。（鄧穎琳攝）

高中生可留校至畢業 中五同學：正面啲睇

高中學生毋與轉校，可留校就讀至中六畢業，不少人直言對事件無特別感覺。中五張同學說，他在2019年9月從內地來港便入讀龍翔官中，幸合併對他無太大影響，只是同校就讀初中的弟妹需要轉校。他直言對安排「無咩感覺」，認同校長可以「正面啲睇」的說法。

中五張同學說，2019年9月從內地來港入讀龍翔官中，合併對他無太大影響，只是同校就讀初中的弟妹需要轉校。（鄧穎琳攝）

教職員拒回應 稱可向教育局查詢

學校職員稱，校長及副校長正就事件開會討論，暫時未能派出代表回應；而多名在學校進出的教職員亦拒絕回應事件，部份則請記者向教育局查詢：「有咩問返教育局公共關係科。」

翻查《中學概覽》，龍翔官立中學由教育局負責營辦，1970年創校，招生男女生，2020/21學年該校初中各級開辦3班；高中則只有2班。但有學生透露，印象中中一只有兩班。