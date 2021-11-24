東奧國家隊金牌運動員下月3日至5日訪港，體育專員楊德強今早在商台節目上表示，將有近30名運動員來港，包括「百米飛人」蘇炳添及乒乓球運動員馬龍，至於14歲跳水運動員全紅嬋則暫未在訪港名單中。他指，來港運動員名單尚有待確定，期望周五售票前公布。



楊德強又指，國家隊與隨團職員均會申請豁免檢疫安排，強調今次安排經兩地長時間商討，確保符合防疫檢疫需要。



體育專員楊德強今早在商台節目上表示接受商，將有近30名運動員來港，全紅嬋則暫未在名單之中。(資料圖片)

稱運動員來港不會外出 來港前有特別檢測 長期受嚴格管理

楊德強今早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，國家級運動員在內地的訓練及日常生活受到嚴格管理，要定期接受檢測，平日行程多規範，「與一般人員往來唔可以作同樣比較」，來港前會有特別檢測。

他指，國家隊與隨團職員均會申請豁免檢疫安排，強調今次安排經兩地長時間商討，內地完全掌握活動安排，確保符合防疫檢疫需要。他舉例運動員不會外出及與市民近距離接觸，來港前也有特別檢測。至於隨團人員，來港前要遵守嚴格規定，並接受一系列檢測。

國家隊訪港期會有三場演出，楊德強指，12月4日的「大匯演」活動，計劃安排兩地運動員交流，包括安排張家朗與國家隊員有遊戲性質的比賽，也可能安排歌手參與演出，並邀請電視台負責製作及直播。另外，內地運動員訪港期間亦會有不公開活動，包括到中小學及大學與學生接觸，以及與本港運動員作閉門交流。

楊指，估計三場演出反應熱票，合共約5300張門票，於周五網上發售，須實名登記，每人限買兩張門票，不可以轉名易手，以防炒賣門票，市民要提前在指定地點取票，避免現場太多人聚集。