國家隊12.3訪港　料有運動員體育表演示範　門票將公開發售

東京奧運熱潮未冷，特首林鄭月娥今早（23日）宣布，國家體育總局應港府邀請，將安排約30名曾參與東奧的選手下月3日訪港，包括百米飛人蘇炳添、乒乓球手馬龍等，共涉及12個項目。

林鄭今早表示，由於疫情關係，相對於過往安排，市民未必有大量近距離接觸運動員機會，但將有多場公開活動，包括體育示範甚至綜合表演。據了解，部份訪港國家隊金牌運動員，將會到體育學院及理工大學等院校交流。

至於市民亦有機會，入場一睹運動員風采，預料下周六（12月4日）會有至少兩場體育示範活動，以及奧運健兒大匯演綜藝節目。至於三場活動門票將公開發售，當局稍後公布詳情。

本屆港隊代表團團長貝鈞奇透露，體育業界過往曾與政府商討國家隊來港安排，預料會繼續有國家隊與港隊代表切磋的表演，國家隊代表亦會到訪不同的學院交流。



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貝鈞奇接受《香港01》訪問時透露，有體育團體早前曾向港府建議，國家隊訪港時的流程，但坦言未知政府會否接納有關建議，相信當局會在未來兩、三日公布詳情。

貝估計，國家隊與港將仍會一如既往，會有交流技術切磋和進行表演，尤其是東奧男子100米蘇炳添，以及深受港人歡迎的劍擊、體操、跳水，以及乒乓球等。他形容本港奧運熱潮未冷，相信港人熱情未減，仍會追捧國家精英。

料有三場活動門票公開發售

國家隊於今屆奧運奪得38金，共88面獎牌。訪港的國家隊代表，包括乒乓球雙料冠軍球手馬龍，還有在100米準決賽跑出破亞洲紀錄9.83秒，被譽為百米飛人的蘇炳添等。運動員訪港期間，包括下周六在伊利沙伯體育館及維園游泳池舉行兩場體育示範活動，當日下午另於伊館舉行大匯演綜藝節目，三場活動門票均會公開發售，預料港府稍後公布詳情。

康文署網頁顯示，維園泳池已預留下月2日至4日供團體租用，但未有列明項目。

國家隊運動員過去多次訪港 與港將切磋

港府自2000年悉尼奧運開始，每次奧運後都會邀請國家隊訪港，隨團來港的一般都是取得佳績的健兒，他們抵埗後會與港將上演表演賽，再一次在競技場上交流。國家隊對上一次為2016年的巴西里約奧運後，國家隊在奧運閉幕約一周後，便已抵港交流，一行共64人，包括45名運動員，當中有3人是破天荒隨團來港的非金牌得主，在100米背泳摘銅後以「洪荒之力」一夜成名的傅園慧便是其中之一。

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當時國家隊健兒除了與港將交流外，亦會與本港市民近距離接觸，更會與抽籤選出的現場觀眾一同參與體育同樂活動，不時獲得掌聲，更有市民被抽中獲贈國家羽毛球隊及乒乓球隊運動員的親筆簽名球拍，和國家跳水及游泳隊運動員親筆簽名衣服。

2008年北京奧運國家隊訪港代表團受市民追捧

往屆國家隊訪港，門票一票難求，要數最受歡迎的一次，則是2008年北京奧運後，林丹、郭晶晶等63位金牌運動員抵港後，翌日先金紫荊廣場觀看升旗禮，及後再巡迴石硤尾公園體育館、九龍公園體育館、荃灣城門谷谷游泳池、灣仔伊利沙伯體育館與市民交流，晚上再到香港大球場出席「奧運金牌精英大匯演」，期間有不少市民追捧，街上迫得水洩不通。