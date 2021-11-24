中銀冬奧紀念鈔｜近年少紀念鈔發行　錢幣商料有升值潛力：升一倍

中國銀行將發行北京2022年冬奧會紀念鈔票，發行量為200萬張，認購期為12月1日至10日。有錢幣商表示，今次是繼2008年北京奧運後，本港再度發行與奧運有關的紀念鈔，雖然今次是冬季奧運會，但認購價與2008年一樣，故形容「抵抽」，加上本港過去4至5年都未發行新的紀念鈔，相信反應不錯。

錢幣商估計，今次紀念鈔最高可升值一倍；另有錢幣商估計，紀念鈔單鈔可由138元，升值至200至300元一張。



中國銀行將發行北京2022年冬奧會紀念鈔票。鈔票正面有北京2022年冬奧會會徽，以及香港中銀大廈作主景。（盧翊銘攝）

經營錢幣買賣的「香港真藏（荃灣）」負責人張頌昇表示，本港銀行發行奧運主題的紀念鈔，對上一次已是2008年的北京奧運會。他坦言，雖然今次是冬季奧運會，估計會比奧運「差少少」，但今次認購價與上次一樣，未有「加價」，形容「算係最抵抽」，相信會吸引不少人認購。

紀念鈔升值速度料會較慢

在升值潛力方面，張頌昇坦言有信心，估計最高位可升值一倍，不過他預測今次的升值速度會較慢，因過去最大的市場一直是內地，內地人一般會用作炒賣、收藏或送禮，但在疫情下，現時內地與香港尚未通關，加上要隔離檢疫，故日後或未能輕易交易，「所以價錢未必可以一下子升到咁高，可能要慢少少。」

近四至五年無發行新紀念鈔

另一錢幣商「Johnny's Collection」負責人陳有鋒亦表示，今次紀念鈔面值20元，故入場費會相對較低，料不少市民均可負擔及認購。他又指，本港過去4至5年都未發行新紀念鈔，對上一次已是2017年中銀香港百年華誕紀念鈔票，故相信今次反應不錯，預測單鈔可升值至200至300元一張。

陳有鋒又說，錢幣買賣市場主要來自內地，即使現時尚未通關，但不少內地客人可透過微信、電話等方式買賣，故預計通關與否的影響不大。

中國銀行今日宣布，將發行200萬張北京2022年冬奧會紀念鈔票，面值20元，當中共分3個種類，包括單鈔、4連張及35連張；售價分別是138元、338元和1,388元，另有200套慈善珍藏版供競投。認購期為12月1日至10日。

中國銀行宣布發行北京2022年冬奧會紀念鈔票，面值20元。（盧翊銘攝）

中銀及匯豐紀念炒已跌破底價

對上兩次發行的紀念鈔，除了有2017年的中銀香港百年華誕紀念鈔外，2015年匯豐銀行亦曾發行150周年紀念鈔，一度熱炒。陳有鋒直言，現時該兩款紀念鈔已跌破底價，前者當年的發行價是288元，現時已跌至230元；後者的發行價則為380元，現價為300元至400元。不過他重申，由於今次的發售價較低，故相信未必會跌破底價。