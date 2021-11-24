中銀發行200萬張冬奧紀念鈔　面值20元以藍為主調　12.1開始認購

中國銀行今日（23日）宣布，將發行北京2022年冬奧會紀念鈔票，面值20元，鈔票以藍色為主色調，正面印有北京2022年冬奧會會徽及中銀大廈，背面則印有萬里長城及維港剪影，認購期為12月1日至10日，發行量為200萬張。



中銀表示，鈔票以唐詩寫月名句「天涯共此時」為設計理念，寓意香港市民心連冬奧，情繫祖國。鈔票正面以北京2022年冬奧會會徽，以及香港中銀大廈作主景，並會以展配冬奧特點的冰雪圖案作襯托。

至於背面，則會有別傳統的橫向設計，以直幅形式展現，當中會以萬里長城作主景，配以明月下香港維港剪影作背景，兩者之間會以冰雪運動員在滑道上的英姿相連，以表達「海上生明月，天涯共此時」。

另外，今次紀念鈔設有多重防偽設計，包括動感光亮圖案、印有雪花圖案的高透光水印，以及開窗金屬線，當輕轉鈔票時會見到紫荊花圖案及數字「20」。

合共發行160萬套

中銀表示，紀念鈔面值為20元，當中共分3個種類。包括單鈔、4連張及35連張；售價分別是138元、338元和1,388元，共160萬套。另外，紀念鈔更會有200套慈善珍藏版，予公眾競投。

單鈔每人限購最多五張

認購申請者必須在今年內年滿18歲，持有有效香港身分證。每位申請者的認購上限為單鈔5張、4連張一套，以及35連張一套。屆時將接受網上申請，以可以到分行提交申請表。銷售的淨收益將全數捐出作本地慈善用途。