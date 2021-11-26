新南非變種病毒襲港　許樹昌憂挫疫苗功效　促禁非洲南部人士入境

富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529。政府專家顧問許樹昌今日（26日）表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有超過30個位置以上的大量基因突變，憂慮亦影響疫苗功效及傳播力更強，建議本港仿傚英國做法，禁止來自非洲南部人士入境。



富豪機場酒店日前出現鄰房傳播群組個案，衞生防護中心昨日表示兩名患者帶有新出現的病毒株譜系B.1.1.529，與於南非及非洲博茨瓦納發現的排序相似。據報「B.1.1.529」在刺突蛋白中有32個突變，刺突蛋白的突變會影響病毒感染細胞和傳播的能力，但也會使免疫細胞更難攻擊病原體。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌在商業電台《在晴朗的一天出發》表示，部份研究發現變種病毒Delta令疫苗功效降至4至8成，新病毒株亦有大量基因突變，憂慮會更影響疫苗功效，傳播力亦可能更高。他提到英國已經禁止出現新病毒株的非洲南部數個國家人士入境，建議香港亦跟隨。英國周五宣布，將暫時禁止由南非、納米比亞、津巴布韋、博茨瓦納、萊索托及史瓦帝尼等六個國家的航班飛抵該國。

不過衞生防護中心昨日稱，該病毒株對公共衞生影響的科學資料仍然不足，世界衞生組織已將此譜系指定為正開展進一步監測的病毒株（Variants Under Monitoring）。