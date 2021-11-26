新冠肺炎．11.26｜防非洲變種病毒　周六起禁止非洲8國非港人入境

衞生防護中心今日(26日)公佈4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，兩名分別9及11歲新加坡抵港男童確診。另外，今日初步確診少於5宗。



本港昨（25日）新增6宗輸入個案，其中5人帶有變種病毒，初步確診個案少於5宗。同日政務司司長李家超表示，內地衞健委專家認同本港具備通關條件，但仍未有確實通關日期及配額人數等細節，而用作通關的香港健康碼已完成開發，最快12月初「上架」。



非洲變種病毒來襲 港周六起急禁曾逗留非洲南部8國非港人入境

【22:24】食物及衞生局公布因應最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於11月27日（明日）凌晨零時起開始收緊從博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋到港人士的登機及檢疫要求，連同目前已經被指明為高風險地區的南非，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境。

政府發言人表示，非洲南部地區包括南非及博茨瓦納發現B.1.1.529變異病毒株。雖然科學家未完全清楚該變種病毒對疫情可能帶來的影響，或相關突變會否影響疫苗的有效性，但為防患未然，必須嚴陣以待。

上述非州南部共6個地區納入A組指明地區後，於21天內曾逗留當地的非香港居民（包括旅客）不會獲准入境；香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。局方強調，香港按現行機制對這些地區實施的防控措施，較英國、新加坡、以色列等地剛宣布的措施更為嚴謹。

▼11月26日強制檢測公告詳情▼



強制檢測｜四校爆發上呼吸道感染師生須強檢 包括賽馬會善樂學校

【22:04】食物及衞生局今晚（26日）公布強制檢測公告，四間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，包括香港保護兒童會祈廉士日託嬰兒園、賽馬會善樂學校、香海正覺蓮社佛教普光學校，以及明愛培立中心及明愛培立學校，有關人士須於11月28日或之前接受檢測。

港人疫下愛郊遊 環團調查六成受訪者認棄樽等膠垃圾 人均2.5件

【16:00】新冠疫情下港人無法外遊，到訪郊野市民持續增加。環保團體綠色力量進行的郊野垃圾調查顯示，近70%受訪者會自行發掘新郊遊地點，另有一成半受訪者會自行開闢新山徑。團體認為不但構成安全風險，亦會影響郊野環境，遊人任意踐踏或砍伐會破壞植被生長。



調查又指，超過60%受訪者每次郊遊時均會製造塑膠垃圾，平均每次製造2.5件。此外，逾40%受訪者郊遊或露營時或會使用即棄餐具，當中超過80%是即棄塑膠餐具。團體呼籲市民要更加注重自己的郊遊行為，包括帶走垃圾、源頭減廢，並在正規地點或路徑進行郊遊活動，避免造成滋擾或破壞。

新冠肺炎｜今增4宗輸入個案 新加坡抵港2男童感染

【15:00】衞生防護中心今日(26日)公佈4宗輸入個案，其中3人帶有L452R變種病毒，兩名分別9及11歲新加坡抵港男童確診，兩名成年患者已接種疫苗，各人均未有出現病徵。另外，今日初步確診少於5宗。

健康碼｜薛永恒：系統正進行最後測試 下載程式須提供姓名等資料

【14:32】早前中港兩地政府商討通關事宜，其中一大重點為健康碼。創新及科技局局長薛永恒今日（26日）出席香港創新園啟動禮時表示，香港健康碼已完成系統開發，現在正進行上線前最後的測試工作。而健康碼將採用實名制，下載程式時需提供個人資料如姓名等。



至於「再工業化」方面，薛亦稱政府會持續在基建、人才、資金、技術、科研，共5大方面推動再工業化，令產業鏈更完善。而昔日工業邨的已重新定位為「創新園」，有助研發成果轉化，帶來更多商機。

新南非變種病毒襲港 許樹昌憂挫疫苗功效 促禁非洲南部人士入境

【10:39】富豪機場酒店早前爆發酒店內傳播，兩名病人都帶最先在南非出現的新變種病毒株B.1.1.529。政府專家顧問許樹昌今日（26日）表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗大打折扣，新病毒株亦有32個基因突變屬於前所未有，憂慮亦影響疫苗功效及傳播力更強，建議本港仿傚英國做法，禁止來自非洲南部人士入境。

▼11.21內地專家團巡視機場及臨時醫院▼



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▼11.22 內地專家團巡視天水圍醫院▼



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▼內地專家團11月23日在港第四日考察▼



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【昨日總覽】新冠肺炎．11.25｜本港已備通關條件 港版健康碼將上架

新冠肺炎｜機場酒店群組發現非洲新變種 威力強當局稱暫資料不足

25歲男涉虛報檢疫地址 判罰50小時社會服務令

通關｜內地專家評本港具通關條件 港版健康碼下月初上架可試用

強制檢測｜3校爆上呼吸道感染 馬鞍山靈糧幼稚園再上榜

安心出行擴大使用 A類食肆料生意跌兩成 清貧長者學生轉外賣

安心出行｜何栢良：「填紙仔」非好替代安排 冀可用八達通

安心出行｜昔全日保管手機 中學今提早中午「派機」方便學生用膳

安心出行｜食肆全面強制使用在即 小食店鼓勵客人買外賣

▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼

