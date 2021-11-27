「洗米華」涉內地開賭　今早被澳門司警帶走　澳政府：將依法追究

澳門太陽城集團主席周焯華（外號「洗米華」）涉嫌在內地從事開設賭場，昨天（26日）被浙江省溫州市人民檢察院批准逮捕，並敦促其盡快投案自首，爭取寬大處理。今早有消息指周焯華已被澳門司警帶走，以協助調查。



今早有消息指周焯華已被澳門司警帶來，以協助調查。（市民提供圖片）

澳門政府表示，一博彩中介一人有限公司周姓股東、董事涉嫌成立跨境賭博犯罪集團，非法組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博，參與跨境網絡賭博活動，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了國家的社會管理秩序，今早澳門司警將周焯華及其他涉案人員帶回警局調查。

澳門政府重申，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。

浙江省溫州市公安局周五（26日）發布案情通報指出，以澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華為首的跨境賭博犯罪集團，涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，情節嚴重。近期，溫州市人民檢察院依法對疑犯周焯華批准逮捕。

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通報指出，經查明，身為澳門居民的周焯華2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式、手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動；在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付；利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。