「洗米華」賭場起家　今年悉售太陽國際股份　戀Mandy Lieu受矚目

浙江省溫州市公安局周五（26日）逮捕澳門太陽城博彩中介一人有限公司股東、董事周焯華（綽號「洗米華」），涉嫌在中國境內實施開設賭場。周焯華本在澳門博彩業起家，並創立太陽城集團於多國開設賭場度假村，亦創立太陽娛樂文化，投資過多部港產片。不過，最廣為人知的是其婚外情，戀上模特兒Mandy Lieu，誕下兩女一子，多次登上周刊封面。



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仍為太陽城集團主席 曾投資拍《狂舞派》

周焯華於澳門博彩業起家，2007年創立太陽城集團，2008年入主當時的嘉利福控股，公司業務由過去的軟件解決方案及殯儀服務，變成證券金融等，亦在澳洲及歐美等地有育馬及馬匹交易服務，並改名為太陽國際。至今年9月，周焯華向太陽國際主席及執行董事鄭丁港悉數出售所持的太陽國際股權，套現1.43億元。

周現時仍為太陽城集團主席，旗下有物業、商場管理、酒店及綜合度假村等業務，在俄羅斯、越南、菲律賓等地均有賭場。他亦創辦太陽娛樂文化，旗下有許志安、文詠珊等藝人，亦曾投資多部電影，如《狂舞派》、《翠絲》等。

與Mandy Lieu誕下兩女一子

最為人熟知的事跡，應為其私人生活，周焯華與太太陳慧玲結婚多年，2014年有傳媒爆出混血模特兒Mandy Lieu介入，其後周刊經常報道三人關係，而Mandy Lieu更為周誕下兩女一子，有指最終周與Mandy Lieu於2019年分手。