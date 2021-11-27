升中｜聖若瑟書院中一自行分配　申請人均獲面試　料8至9人爭1位

中一自行分配階段將於2022年1月3日開始，中西區傳統名校聖若瑟書院今日（27日）舉行中一入學簡介會，簡介收生安排。校方公布，2022/23學年入讀中一的自行分配學額維持54個，1月3日至17日期間接受申請，全部申請人可獲實體面試機會。

校長黃婉芬預計，本屆將有數百人報名，平均約8至9人爭一學額。她透露，因移民潮及部分同學海外升學，去年全校逾100名學生退學，插班位變相增加。她預計移民潮及升學潮仍會持續一段時間，其後則放緩，鼓勵萬一未能在自行分配入學的同學，日後可考慮插班。



移民潮｜聖若瑟書院上年逾百人退學 校長料退學潮未息、歡迎插班

聖若瑟書院中一自行分配學額申請。(香港01製圖)

聖若瑟書院今日舉行兩場中一招生簡介會，吸引約一千名家長出席。校方公布2022/23學年設54個自行分配學額，非就讀聖若瑟小學的申請人，可於下周一（29日）起，於校網或親身到學校領取申請表；並於1月3日至17日（星期日及公眾假期除外）期間，於辦公時間親身到學校遞交申請表，家長亦可選擇郵寄遞交申請，但電郵及傳真則不接受。

校長料今年約8至9人爭一學額

黃婉芬指，去年受疫情影響無法舉行實體面試，報名人數相對減少，約7人爭一個學額，因今年恢復實體面試，預料報名人數會增加，料今年平均8至9人爭一學額。

所有申請人將獲安排在2022年2月26日面試，詳情以郵寄通知。評分方面，面試佔50%，學業成績佔25%，額外課外活動及獎項佔15%，操行佔10%。

所有申請人獲面試機會 中英數及個人成長各3分鐘

面試主要分為中、英、數及個人成長四部份，每部份約三分鐘，考核學術知識、分析能力等。黃婉芬說，試題每年不一，主要圍繞日常生活、家庭及學習等，過往曾問男校生會否想上家政課；而校方亦會留意申請人面試態度、禮貌及表達能力等。

鄧先生表示，花費數千元為兒子報讀面試班，有信心可入讀心儀學校。（歐嘉樂攝）

家長花數千元為兒子讀面試班 有信心入讀

家長鄧先生說，已花費數千元為兒子報讀面試班，亦有網球及鋼琴等經驗，不計津校，兒子已報考四間直資中學，有信心可入讀心儀學校。教育局日前公布《香港國家安全教育課程框架》，對於中小學須在課程中加入國安及國情教育。鄧先生指會持開放態度，「冇特別介意，（小朋友）多樣嘢去認識。」

移民潮加上適齡學童減 家長：會更大膽嘗試

金女士表示，移民潮及適齡學生減少，相信競爭相對較細，會更「大膽」報讀名校，以及考慮報直資學校。

新界家長跨區到校參與簡介會

不少家長跨區前來參與簡介會。住新界的黃先生稱，兒子有參加泳隊、田徑隊及學鋼琴等，期望未來可加入聖若瑟校隊，今日是慕名而來。其兒子說，「呢間學校好大又靚，成績又好，就想入嚟呢間學校！」