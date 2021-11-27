移民潮｜聖若瑟書院上年逾百人退學　校長料退學潮未息、歡迎插班

中西區傳統名校聖若瑟書院今日（27日）舉行2022/23學年中一入學簡介會，自行分配學額約有54個。校長黃婉芬預計，本屆競爭情況較去年激烈，平均8至9人爭一個自行分配學額，

黃婉芬透露，因移民潮及部分同學海外升學，去年全校逾100名學生退學，以高年級生較多，變相令插班位增加。校方預計移民潮及升學潮仍會持續一段時間，其後才放緩，黃婉芬鼓勵萬一未能在自行分配入學的同學，日後可考慮插班。



聖若瑟書院舉行中一入學簡介會。（歐嘉樂攝）

聖若瑟書院今日舉行中一入學簡介會，校長黃婉芬指，上屆受疫情影響無法舉行實體面試，報名人數相對減少，約7人爭一個自行分配學額，因今年恢復實體面試，預料報名人數會增加，料今屆平均8至9人爭一學額。

收生競爭激烈，黃婉芬鼓勵是次未能考入中一的學生，日後可考慮插班。她解釋，移民潮及不少同學選到海外升學，去年全校逾100名學生退學，插班位變相增加，當中高年級生佔多，校方預計移民潮及升學潮會持續一段時間，之後才放緩。黃婉芬直言，「如果同學仔中一申請失敗，出面讀完中一成績幾好 ，我真係會收返佢（升讀中二）。」

居九龍的的蔡太，專程與兒子到聖若瑟書院參與中一簡介會。（歐嘉樂攝）

居九龍的的蔡太，專程與兒子到聖若瑟書院參與中一簡介會。（歐嘉樂攝）

家長：名校競爭仍然激烈

有跨區前來參與簡介會的家長直言，即使適齡學生人口減少，名校競爭仍然激烈，未必可入讀心儀學校。居九龍、專程帶兒子到校參與簡介會的蔡太說，聖若瑟書院校風及師資好、有專為男生設計的課程及課外活動，不少畢業生取得獎學金到海外升學，具吸引力，期望兒子可在天主教信仰下成長，惟移民潮及適齡學生人口跌的情況下，本地競爭依然大，「幾百人爭一個位唔會變」，不一定可入讀心儀學校。

傳統名校聖若瑟書院今日（27日）舉行中一入學簡介會。（歐嘉樂攝）

全新STEM實驗室預計下年二月啟用

學校發展方面，黃婉芬說，大型校舍重建計劃「Vision 22」大部分工程已完成，預計2022年2月可正式啟用；料兩年後健身房、學會房間等設施亦可啟用。

全校最快於明年一月恢復全校全日面授

政府公布12至17歲者可優先在下月2日（下周四）起接種科興疫苗。黃婉芬表示，學校鼓勵同學打針，中二至中六級已回復全日面授。截至周五，該校尚欠五名同學接種便達全校全日面授比率要求，期望2022年1月中一級亦可全日上課。