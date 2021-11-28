新冠肺炎｜今增3宗輸入個案2涉變種病毒　英航機員周六確診沒公布

衞生署衞生防護中心今(28日)公布，本港新增3宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，全部由B組指明地區、即中風險地區抵港，包括加拿大、卡塔爾及尼日利亞經埃塞俄比亞抵港，其中兩人感染變種病毒，另一宗個案的相關檢測結果待定，全部沒有病徵，3人均非機組人員、船員或外傭。

至於英航確診機組人員相關資料，則未見於相關公布，《香港01》已向衞生署作出查詢。另外，初步確診少於5宗。



本港新增3宗新型肺炎確診，均屬輸入個案，其中兩人感染變種病毒，另一宗個案的相關檢測結果待定。(資料圖片)

新增個案個案涉及3名男子，年齡介乎37至80歲，全部由B組指明地區、即中風險地區抵港，分別來自加拿大、卡塔爾及尼日利亞經埃塞俄比亞抵港，涉及航班CX829、ET608及QR818。

由加拿大抵港80歲男子早前在當地已接種兩劑復必泰疫苗，被驗出帶有L452R變種病毒；另一名由尼日利亞經埃塞俄比亞抵港的37歲男子，早前在尼日利亞已接種兩劑莫德納疫苗，帶有N501Y變種病毒。兩人分別在九龍維景酒店及北角華美達盛景酒店檢疫第三天確診。

至於由卡塔爾抵港的38歲男子，則於本月24日從卡塔爾經航班QR818抵港，在本港機場等候轉機期間檢測結果陽性。

本港至今累計12427宗確診個案，至今本港個案累計12 428宗（包括12 427宗確診個案和一宗疑似個案）。