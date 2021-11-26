非洲變種病毒來襲　港周六起急禁曾逗留非洲南部8國非港人入境

非洲變種病毒B.1.1.529殺入香港，政府今晚（26日）緊急落閘，公布由明日（27日，星期六）凌晨零時起收緊入境限制，禁止於21天內曾逗留非洲南部八個國家的非香港居民登機來港，涉及博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋，以及早已列入高風險（A組指明地區）的南非。香港居民則必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。



港府：比英國、新加坡、以色列更為嚴謹

食物及衞生局發言人表示，非洲南部地區包括南非及博茨瓦納發現B.1.1.529變異病毒株，雖然科學家未完全清楚該變種病毒對疫情可能帶來的影響，或相關突變會否影響疫苗的有效性，但為防患未然，必須嚴陣以待。因此，除目前已經屬A組指明地區的南非外，政府亦指明博茨瓦納（Botswana），以及毗鄰的斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋（ Eswatini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia and Zimbabwe）為A組指明地區。

非州南部共八個地區納入A組指明地區後，於21天內曾逗留當地的非香港居民（包括旅客）不會獲准入境，香港居民則必須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。

發言人表示，本港較英國、新加坡、以色列等地剛宣布的措施更為嚴謹。政府將刊憲更新《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）下的相關指明，落實上述措施。

當局強高為達致「動態清零」目標，貫徹「外防輸入、內防反彈」的疫情防控策略，政府會繼續密切監察不同地區的疫情，以風險為本為原則，考慮一籃子因素，包括公共衞生因素（當地疫情、檢測率、疫苗接種率、旅客流量和實際輸入個案情況等），以及與本港社會經濟相關因素，按風險程度及視乎情況需要調整相關地區到港人士的登機、檢疫及檢測要求。