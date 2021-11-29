中大團隊揭新冠病毒可誘發急性腎損傷　死亡率高　治療覓新方向

部分新冠肺炎重症患者會出現急性腎損傷的併發症，惟當中關係未明。中大醫學院近日一項研究發現，新冠病毒的核殼蛋白（N蛋白）可誘發急性腎損傷。研究團隊證實，新冠病毒的N蛋白具致病性，可與轉化生長因子-β1（TGF-β1）信號分子Smad3產生相互作用，引致腎小管上皮細胞死亡，直接造成急性腎損傷。團隊另發現，Smad3抑制劑或有望成為「解藥」，治療新冠肺炎患者急性腎損傷，研究結果剛在國際期刊《Advanced Science》發表。



中大醫學院研究團隊發現，Smad3抑制劑或有望成為治療新冠肺炎患者急性腎損傷的「解藥」。(資料圖片)

中大醫學院指，急性腎損傷常見於病情危重的新冠肺炎患者，其特徵包括血清肌酐水平上升、腎小管壞死及腎臟發炎，其發生率與新冠肺炎病情嚴重程度，以及患者自身有否潛在疾病息息相關。

逾四成重症患者有急性腎損傷

根據已發表的數據，留醫深切治療部的重症新冠肺炎患者中，超過40%會出現急性腎損傷，而且死亡率高。另有研究指出，急性腎損傷是繼急性呼吸衰竭後，在新冠肺炎危重患者中為第二常見的併發症。不過，新冠病毒在急性腎損傷中引發細胞死亡的機制目前尚未清晰。

展開相關研究的中大醫學院內科及藥物治療學系王文標博士和陳俊哲博士指，腎臟是新冠患者受影響的主要器官之一，但現時並沒有具針對性兼有效的治療，確定新冠病毒蛋白引發急性腎損傷的細胞死亡機制刻不容緩，是研發新治療方案的第一步。

新冠病毒Ｎ蛋白致腎小管壞死

研究團隊透過小鼠實驗證實新冠病毒N蛋白具致病性，可通過引起腎小管壞死和血清肌酐水平明顯升高，誘發急性腎損傷，在缺血情況下尤其嚴重。

此外，研究小組發現新冠病毒 N 蛋白通過與Smad3的信號分子相互作用，激活細胞死亡途徑，直接誘發急性腎損傷。當轉化生長因子-β1（TGF-β1）信號通路中的Smad3被激活，便可啟動細胞内死亡通道，導致腎小管上皮細胞死亡。研究團隊更進一步證明，利用基因敲除技術或藥物抑制Smad3，均可防止由Smad3引發的細胞死亡及急性腎損傷，以Smad3作為抑制靶點有望成為一種嶄新治療新冠肺炎急性腎損傷的方法。

領導該項研究的中大醫學院內科及藥物治療學系卓敏生物醫學研究教授藍輝耀總結指，根據實驗結果，新冠病毒N蛋白可以與Smad3產生相互作用，導致新冠肺炎危重患者急性腎損傷，甚至有機會演變成器官纖維化，如肺纖維化。他提到，靶向Smad3不僅能夠抑制急性腎損傷，更可成為新冠肺炎相關器官纖維化的新治療策略，為降低新冠肺炎器官損傷的嚴重程度帶來希望。