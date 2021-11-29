爆疫後至少三宗急症室等到死個案　家屬盼設實時維生儀器阻重演

新冠肺炎襲港期間，一年內至少有三宗個案在公立醫院急症室等到死，其中只有廣華醫院公佈事故，威爾斯親王醫院及屯門醫院都無主動交代。有病人組織要求，發生相關事故時當局應即時向公眾披露，亦應該增加維生儀器實時監察，避免再出現類似事件。



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疫情下至少三宗急症室等到死個案：

．第一宗個案發生在今年2月，廣華醫院3月5日透過政府新聞處公佈，一名六旬漢2月底求醫急症室，晚上10時半透過廣播系統呼叫病人名字，直至清晨5時才發現病人失去知覺及脈搏，最終離世



．第二宗個案發生在2020年10月底，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌聯同投訴人今年3月交代，一名七旬漢2020年10月底求醫威爾斯親王醫院，在急症室被列為第四級的次緊急類別，最後病人在急症室等候3小時後離世



．第三宗個案發生在今年8月，彭鴻昌稱五旬死者求醫屯門醫院，獲分流為第三級的緊急類別，但做完檢查後，至少4小時無醫護親身檢查，最後離世



上述個案只有廣華醫院主動公佈，彭鴻昌認為，最新發生在屯門醫院的個案，屬於嚴重風險警示個案，但屯院未有如廣華醫院般即時公開披露，而若醫院成立的小組屬於根源分析委員會，應該在8星期內交代報告，不過距離與家屬首次會面至今已超出時限，仍未有進一步消息。

今次事故的死者姐夫曾先生就提到，希望事件可以警惕大眾，醫管局亦可以改善服務，「唔希望再多一個（死亡）個案先改善制度」。家屬及彭鴻昌提出兩大建議：

1.醫院使用實時維生儀器監察病人病情變化



2.參考威爾斯親王醫院急症室安排，約每兩小時巡查所有正在等候的病人



該名在屯門醫院離世的男子55歲，今年8月從廣州的醫院坐救護車回港，當時病情危重，轉送至屯門醫院時亦被列為第三類的緊急個案，最終是由親友發現身體已經冰冷及僵硬。家屬指控長達至少4小時無醫護親身監察死者，無法得知他病情惡化。

屯門醫院回覆查詢表示，已經成立小組調查事件並提出一系列改善措施，包括重新檢視獨立診症室病人的監察準則及制訂相關指引和重整人手編排，以加強照顧高風險病人。醫院亦已提醒急症室在照顧這類需要獨立隔離的病人時，除了透過視像監察，亦需要加密親身巡視次數，為病人提供更緊密觀察及護理。

院方稱，此類需要入院的緊急跨境個案，在急症室接受初步治理後，一般會被安排入住隔離病房繼續跟進治療，並按既定指引在隔離病房進行新型冠狀病毒檢測，本個案已轉交死因裁判官跟進，醫院亦已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報事件。屯門醫院對病人離世感到難過，會繼續為病人家屬提供協助及保持溝通。