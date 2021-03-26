病人威院急症室「等到死」　社區組織協會：院方認同流程需改善

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-26 20:29

一名63歲男病人上月於急症室等候上房時「等到死」，而社區組織協會早前亦接獲類似求助，有病人在威爾斯親王醫院急症室等候診症期間病情惡化，最終死於嚴重腦出血。 社區組織協會今日（26日）陪同死者妻子及胞弟與院方會面，院方在會上認同急症室的流程有可改善之處，急症科專科統籌委員會將檢討分流指引。對於病人正在服用具風險藥物（如薄血藥），院方認為在分流時及在分流後的監察上，宜納入作為臨床判斷的考慮因素。

有病人在威爾斯親王醫院急症室等候診症期間病情惡化，最終死於嚴重腦出血。（資料圖片）

社區組織協會表示，在會議上，院方認同在急症室的流程有可改善之處。對於病人正在服用具風險藥物（如薄血藥），在分流時及在分流後的監察上，宜納入作為臨床判斷的考慮因素，而急症科專科統籌委員會將檢討分流指引。

考慮使用智能裝置監察病人情況

另外，急症室現行安排約每兩小時巡查所有正在等候的病人。院方亦透露，未來會考慮使用智能裝置，實時監察病人情況變化，以提示醫護人員跟進。

院方亦表示，急症室健康助理應對病人病情轉變更為敏銳，並懂得向護士匯報需注意情況，急症室需加強相關培訓。

早前有傳媒報道，一名曾中風的地盤散工送院，並在急症室等候約3小時。後來家人發現他已失去意識，搶救後發現腦部出血嚴重，宣告不治。另外，在今年2月份，一名患有長期病患的63歲男病人於急症室等候區離世，病人或死亡長達6.5小時無人知。