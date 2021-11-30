Omicron｜澳洲、加拿大等13國納高風險地區　非本港居民不准入境

新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）變種病毒Omicron全球擴散，多國正實施旅遊限制。港府周一(29日)深夜發聲明，宣布周二(30日)凌晨零時起從安哥拉、埃塞俄比亞、尼日利亞及贊比亞來港的非香港居民不准入境，並對相關抵港人士實施最嚴格檢疫要求，即首七日先在竹篙灣檢疫中心隔離，並每日進行病毒檢測，其後14日再住檢疫酒店。

港府又宣布於周四(12月2日)凌晨零時起，將澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利為A組指明地區，收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求，屆時非本港居民禁止入境，同樣只有已完成接種疫苗港人入境。



▼曾在海外地區逗留的人士入境香港限制（截至11月29日）▼



從尼日利亞等12國回港居民首7日住竹篙灣檢疫中心

食物及衞生局公布，鑑於尼日利亞有Omicron變異病毒株個案輸入香港，以及因應區域的最新疫情發展，將由周二(30日)凌晨零時起將尼日利亞、安哥拉、埃塞俄比亞及贊比亞列為A組指明地區，並就有關抵港人士實施最嚴格檢疫及檢測安排。

從該4個地區抵港的香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行7天強制檢疫，其間須每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。有關人士7天後才可到已預訂的指定檢疫酒店完成餘下14天強制檢疫，其間仍須進行頻密的檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。此項檢疫及檢測安排現時已適用於由博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、南非及津巴布韋抵港的人士，連同新增四國，總數達12個。

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周四起禁曾逗留澳洲、加拿大、德國非港人入境

政府同時指，為防患未然，將指明發現有Omicron輸入個案的地區為A組指明地區，包括澳洲、奧地利、比利時、加拿大、捷克共和國、丹麥、德國、以色列及意大利，相關指明周四(12月2日)凌晨零時生效。上述9個地區被納入A組指明地區後，於21天內曾逗留當地的非香港居民不會獲准入境。而香港居民則必須完成疫苗接種並持認可接種紀錄方可登機來港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。