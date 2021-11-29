Omicron｜葡超腰斬苦主比蘭倫斯13人確診變種病毒　1球員曾到南非

葡萄牙衛生當局表示，葡超球會比蘭倫斯（Belenenses）出現集體感染Omicron變種病毒，當中只有一名球員近期到過南非，懷疑他回國後，再將病毒傳染其他職球員，可能是非洲南部以外地區，首宗Omicron社區感染。



葡萄牙上周六從一班莫桑比克飛抵首都里斯本的航班，檢測218名乘客後，發現兩宗確診，當中一人感染Delta變種病毒，另一人的病毒株仍有待化驗。

史上最無奈比賽 葡超球隊9人應戰出2門將結局出乎意料

比蘭倫斯對賓菲加一戰，數數人頭主隊只有9個球員，難得個別球員面上仍有笑容。（Twitter）

比蘭倫斯上周末主場迎戰賓菲加，一場理應為歐洲頂級聯賽賽事，卻因當地賽會拒絕讓比賽改期，令主隊被迫派出9人上陣，當中甚至有2個門將。半場賓菲加已大炒比蘭倫斯7：0，下半場開賽不久，比蘭倫斯再有球員傷出，在人數不足下，比賽已須腰斬。當時已有消息指，球會多人染疫與新冠肺炎變種病毒Omicron有關。

比蘭倫斯對賓菲加一戰，後備名單上一個球員的名字也沒有。（Twitter）

「今天，足球失去它的意義」

比蘭倫斯球員賽前已在社交媒體表達不滿，相繼分享以下訊息：「具備競爭力才是真正的足球，具備體育精神才是真正的足球，作為公共衛生模範才是真正的足球。今天，足球失去它的意義。」

比蘭倫斯無奈派出9人上陣，當中另一門將祖奧蒙迪路（Joao Monteiro）改踢中場。較實力強大的賓菲加少踢2人下，比蘭倫斯半場已落後0：7。

比賽倫斯球員圍成一圈互相鼓勵。（比蘭倫斯官方Twitter）

球員疑染上新型變種病毒

半場休息後，比蘭倫斯再失去2人，場上只剩下7個球員。下半場僅開賽2分鐘，便因「中場替工」祖奧蒙迪路受傷坐倒地上，無法繼續作賽而腰斬。根據比賽規定，一支球隊最少要有7人落場。

下半場兩分鐘，「中場替工」祖奧蒙迪路受傷未能作賽，比蘭倫斯場上只餘下6人，賽事被迫腰斬。（BBC）

比蘭倫斯只有9個人的正選陣容，今仗踢中場的祖奧蒙迪路本身是位門將。

今場比賽，不止比蘭倫斯不想踢，大勝的賓菲加其實一樣也不想作賽。會長雷哥斯達（Rui Costa） 稱，他們也是別無選擇才踢，「我們也不喜歡在這種情況下進入球場，賓菲加與比蘭倫斯一樣也是被迫的。」

賓菲加雖然大勝比蘭倫斯，但會長雷哥斯達同樣十分憤怒。（Getty Images）

這位一代葡萄牙巨星直言，「今天發生的事情，我很遺憾。這是葡萄牙足球以至這個國家本身黑暗的一章。」賽後賓菲加發表聲明，「所有造成這個局面的人，也必須深切反省，以悍衛體育精神，事件必須受到全國最高度關注。」聲明又指，「事件已受到國際注視，成為葡萄牙足球黑暗新一章。」