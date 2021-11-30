Omicron｜港大袁國勇團隊成功分離病毒株　三圖看48小時感染細胞

香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出 Omicron變種病毒。團隊正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒，以用於後續實驗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。



圖為免疫熒光圖像檢測變種病毒的NP蛋白。左方是未感染組 ；中間及右邊是48小時感染組。（港大提供）

研開發滅活全病毒疫苗可能性

香港大學微生物學系宣布，本周一（29日）成功從臨床標本中分離出「SARS-CoV-2 Omicron」病毒變種，分離出來的病毒株將可用於開發和生產滅活全病毒疫苗，朝對抗這個被世衛標誌為「值得關切的變種」 邁進一步。

病毒的分離和培養非常成功，細胞變圓和收縮的細胞病變效應（cytopathic effects）在 24 小時內開始出現，並在 48 小時內完成。受感染細胞系的免疫熒光染色顯示出豐富的核衣殼蛋白表達 。

研究團隊正在對該病毒株進行進一步的分離與培養，以得到更大量的變種病毒用於後續實驗。培養出來的病毒將用於動物模型上評估其傳播性、免疫逃逸性和致病性。團隊也在積極探討合作開發和生產滅活全病毒疫苗的各種可能。

圖為Delta變異病毒株（左）與Omicron變異病毒株刺突蛋白突變對比圖。（羅馬兒童醫院圖片）

袁國勇指，這個變種病毒有很強的潛在威脅性，分離變種病毒是展開對變種病毒緊急研究的第一步。

香港大學醫學院微生物系講座教授袁國勇及其團隊今天（30日）宣布，成功從臨床標本中分離出 Omicron變種病毒。（資料圖片／羅君豪攝）

亞洲首個研究團隊成功分離和培養變種株

這是亞洲首個研究團隊成功分離和培養Omicron病毒變種株，距香港在本月25號出現Omicron變種新冠病毒輸入兩個病例僅僅四天，距離世界衛生組織（WHO）從南非收到變種病毒的報告也只有五天。

病毒的分離和培養都是在香港大學生物安全三級實驗室（P3 laboratory）嚴格按照操作規範進行的。香港大學擁有目前香港唯一新發傳染病研究的生物安全三級實驗室。