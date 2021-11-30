Omicron個案擴散　政府周五起禁止日本、葡萄牙及瑞典非港人入境

政府今日（30日）公布，將於周五（12月3日）凌晨零時起，將日本、葡萄牙及瑞典指明為A組指明地區，在21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境；香港居民須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港，並在抵港後於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受六次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。



▼抵港人士檢疫措施（截至11月30日）▼



因應日本、葡萄牙及瑞典確認發現Omicron輸入個案，政府將該等地區指明為A組指明地區，12月3日凌晨零時生效。

政府早前亦已公布，由安哥拉、博茨瓦納、斯威士蘭、埃塞俄比亞、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、尼日利亞、南非、贊比亞及津巴布韋等已被指明為A組指明地區抵港的人士，須接受更為嚴格的檢疫及檢測安排（稱為「加強監測A組地區」）。從加強監測A組地區抵港的香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心進行七天強制檢疫，其後由專車送到來港前已預訂的指定檢疫酒店，完成餘下的14天強制檢疫。

明日凌晨零時起，從加強監測A組地區來港人士，在登機來港時須出示的文件包括認可疫苗接種紀錄、預定起飛時間前72小時內採樣進行的聚合酶連鎖反應（PCR）核酸檢測陰性結果證明，以及指定檢疫酒店預訂房間的確認書，租住期為抵達香港的第八日起計不少於14晚。