90後告別月光族勤儲錢冀買居屋　要有光創辦人：無青年天生想躺平

「原來買居屋真係唔係無可能，起碼會朝住呢個目標同方向進發。」原本與奶奶一家同住公屋的90後Angel，經社工轉介後，一家三口遷入深井「光屋」暫住，期間更有意外收穫，除擁私人空間外，心境亦更迎來轉變。她指丈夫變得拼搏，自己亦打算從全職媽媽轉型至鋼琴老師及跆拳道助教，期望努力儲錢，遷出光屋後會以購買居屋為奮發目標。

社企「要有光」於2016年推出全港首個活化閒置宿舍項目「光屋」，供短貧核心家庭申請入住。創辦人及行政總裁余偉業指，「光屋」住戶收入及儲蓄於「疫市」期間仍見增長，更有最少兩成半家庭視購買居屋為目標，他認為只要目標設置得宜，亦可推動向上流動，「其實無一個青年天生想躺平。」



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以前無諗咁多，舒舒服服夠駛就得，同埋都係諗住排公屋。依家就會訂咗個目標，希望儲到錢畀居屋首期，返工就有目標好多。 深井「光屋」住戶Angel

Angel自成為媽媽後，便全職湊女，她期望以一年時間，考獲鋼琴8級及成為跆拳道助教，重投職場。(羅君豪攝)

光屋單位實用面積近400平方呎，最多可租住3年。Angel一家三口遷入後，終於擁有私人空間，亦可籌劃未來。(羅君豪攝)

Angel 一家三口是光屋住戶，他們原本與奶奶及叔仔等共住約200呎的柴灣公屋單位，生活空間較為擠迫，「以前我哋(一家三口活動空間)加埋100呎都無。」今年3月搬入光屋後，家中逐漸添置免費的二手傢具後，三口子終於擁有私人空間，女兒也笑得開懷。

住戶日打3份工奮力向上

她表示，入住後在職員從旁督導下，一家迎來心態轉變，丈夫變得上進拼搏，更日打3份工，努力拼搏，月入增至約兩萬元，「以前無諗咁多，舒舒服服夠駛就得，同埋都係諗住排公屋。依家就會訂咗個目標，希望儲到錢畀居屋首期，返工就有目標好多。」

Angel自成為媽媽後，便全職湊女，她期望以一年時間，考獲鋼琴8級及成為跆拳道助教，重投職場，「以前做美容工時好長，轉型後時間就可以彈性啲，可以兼顧家庭同工作。」她續指，以往是月光族，但現時已建立儲蓄習慣，「出返去唔打算要住劏房，希望仲可以擺得落啲玩具。」

位於深井的光屋，前身屬工廠員工宿舍的閒置政府物業，共提供了44個單位，光屋戶以核心家庭為主。(羅君豪攝)

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業表示，「光屋」夫婦平均年齡為36歲，平均育有1.4個子女，3/4住戶擁高中以上學歷。根據最新數據顯示，並以入住前及入住後情況進行對照，「光屋」住戶就業率由51%增至70%；平均月入由1.5萬增至平均2萬元；9成住戶的儲蓄水平，由平均5萬元增至9萬元。

大部份光屋住戶3年期限內可「提前畢業」

他續稱，過往經驗所見，大部分住戶均能於3年限期內提前「畢業」，6至7成住戶遷出後租住私樓，反映向上流動趨勢，餘下2至3成住戶則獲派公屋。余偉業又提到，自居屋售價與市值脫勾後，居屋成為奮鬥目標，最少兩成半「光屋」家庭有意購買，「部分上車盤都供得起，如果儲到首期又抽得中，絕對係可行出路。如果儲得多，仲可以買靚少少。」他指，光屋推行至今，已有兩個家庭成功晉身居屋戶，分別位於粉嶺皇后山及鑽石山，例子具鼓舞作用，「如果慣咗向上流動，就會開始諗自己不止於此。」

余偉業續指，社會較少側重談居屋對向上流動的激勵作用，「其實無一個青年天生想躺平。」他提到，每個家庭入住後均獲專人跟進，定期檢視儲蓄及工作計劃狀況，「申請前都要交proposal (計劃書)，講返打算點樣改善前景同個人發展。」

團體「要有光」在2016年推出了全港首項活化閒置宿舍項目，將深井前紗廠員工宿舍翻新成「光屋」單位，供弱勢家庭入住。「光屋」租金低於市價，按住戶的負擔能力釐定，介乎3,000多元至5,000多元，最多租住3年。「光屋」合共提供44個單位，現時全部住滿，由2016年至今累計100個家庭及約350人入住。