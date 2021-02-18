光屋住戶「疫市」收入、儲蓄仍增長　租約期滿有能力租私樓

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-18 06:00

團體「要有光」在2016年推出了全港首項活化閒置宿舍光屋項目，「要有光」表示，透過執行「個人發展目標」，例如提升就業能力及儲蓄水平等，可拉遠光屋住戶與貧窮線之間的距離。不少光屋住戶去年在疫情衝擊之下，入住前後的平均收入及儲蓄仍有增長，有住戶儲蓄目標達「六位數」，甚至租約期滿後有能力租住私樓。 「要有光」行政總裁余偉業指，若可以多支援短貧戶、釋放他們的人力資源潛力，其實可以紓緩公共福利開支，減少他們申請福利的機會。「要有光」表示，光屋的44個單位，現時已幫助了87個短貧戶，累計有近300人受惠，計劃未來3年擴大服務範圍，由現時每年服務約150個家庭，增加至300個。

「要有光」在2016年推出光屋項目，以低於市價的可負擔租金租予有住屋困難的基層家庭，租期最多三年。（鄭子峰攝）

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業指，根據去年光屋數據，光屋夫婦平均家庭人數為3.5人，入住前平均收入約16,000元。他形容，該批人士在貧窮線與公屋入息上限徘徊，夫婦平均年齡只得36歲，工作經驗超過15年，有約四分一人更擁有專上學歷，有部份人更擁有大學學位。

光屋夫婦有潛力 僅處於短期貧窮

余偉業分析指，光屋夫婦相對年輕、有較高學歷和工作經驗，其實「很有潛力」。他們心態上不想依賴社會福利，反而想靠自己能力向上流動，故有約9成住戶其實並無領取綜援，與社會一般對基層的刻板印象不一樣，他們大多沒有想到會「突然貧窮」，只因家庭及經濟結構驟變而「暫時貧窮」，例如夫婦生兒育女後要遷出原生家庭、疫情影響收入等。

位於深井的光屋，前身屬工廠員工宿舍的閒置政府物業，共提供了約40個單位，光屋戶以核心家庭為主。（鄭子峰攝）

租約要求執行個人發展目標

現時入住光屋，租金每年會按情況個別處理，住戶除了要準時交租外，租約亦要求住戶執行「個人發展計劃」。余偉業表示，他們會協助住戶制定儲蓄或就業目標，例如鼓勵尋求進修、兼職、轉工機會等，並由「短貧戶教練」檢視進度，降低他們跌回貧窮線的風險。而光屋亦會舉辦兒童活動，協助發展子女的自理能力，加上鄰里關係甚好，有四成婦女放心外出工作，可推動家庭向上流動。

余偉業表示，即使面對疫情衝擊，光屋住戶的家庭，丈夫就業率達91%，有住戶本來從事地盤工作，但受疫情影響無工開，幸好早前已進修和考牌，故能馬上轉行做保安。

「要有光」創辦人及行政總裁余偉業指，若可以多支援短貧戶、釋放他們的人力資源潛力，其實可以紓緩公共福利開支，減少他們申請福利的機會。（鄭子峰攝）

收入及儲蓄增長 有人儲到約20萬元

「要有光」指，即使在疫情下，住戶在去年仍能保持與貧窮線之間的距離。主要因住戶中的丈夫工作轉型及太太重新就業，約五成住戶入住前後的工作收入，平均增幅每月達3,800元；亦有約六成住戶能保持儲蓄增長，入住前後平均增幅為32,000元，主要因收入增加及成功控制家庭開支。

余偉業指，聽到不少住戶達到「六位數」的儲蓄目標，並視買居屋為目標，曾見過有人入住3年，已可儲到約20萬元。

光屋過去舉辦了不少活動。（鄭子峰攝）

可保持100%流轉 不再負債

張太一家在2018年入住光屋。她說，以前與丈夫的母親一起居住，惟地方淺窄，直至生育兒女後，經社工轉介入屋光屋。張太指，入住光屋前負債約十多萬元，收入幾乎「月月清」，但入住三年後已還清大部份款項，甚至能儲蓄六至七萬元，而每月收入亦較以前多一倍。現時租約滿後，已能租住私樓。

光屋租期最多三年。余偉業表示，光屋短貧戶平均兩年已能遷出，兩年流轉率達100%。七成住戶雖然仍未可「上樓」，但已有能力搬走，亦有人可靠租樓解決住屋需要。而光屋亦有「合租訓練」，有住戶遷出後，成功與他人合租沙田第一城。