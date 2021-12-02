打擊網絡虛假訊息、仇恨言論　李家超：無網絡安全就無國家安全

政務司司長李家超今（2日）出席「2021網絡安全精英嘉許計劃頒獎典禮」致辭時指，「不少反中亂港份子在黑暴期間，利用網絡散播港獨及分離主義極端思想，亦有人故意發放虛假訊息，企圖禍害社會。」他強調，「無網絡安全，就無國家安全」，將加強打擊網絡罪行，並檢視維護國家安全及虛假訊息的法例，打擊在社交媒體散播虛假訊息及仇恨言論，確保全面維護國家安全及保障網絡安全。



李家超表示，資訊科技發達，為市民生活及各行各業帶來便利，但亦意味面臨更高風險的網絡安全，容易成為不法份子的目標。在2019年社會事件期間，李家超形容「不少反中亂港份子」，利用網絡散播「港獨及分離主義極端思想」，亦有人「故意發放虛假訊息，煽動仇恨、挑動分化，企圖禍害社會」。

李家超稱，將加強打擊網絡罪行，並檢視維護國家安全及虛假訊息的法例。（羅君豪攝）

李家超強調，「無網絡安全，就無國家安全」，要杜絕危害香港、國家的不法份子，會加強打擊網絡罪行，並檢視維護國家安全及虛假訊息的法例，加強香港關鍵資訊基礎設施的網絡安全，打擊在社交媒體散播虛假訊息及仇恨言論，確保全面維護國家安全，以及保障網絡安全。

他亦特別提及，將於本月19日舉行的立法會選舉，是在完善選舉制度後的重要里程碑，153名候選人將角逐93個議席，「每個界別都有競爭，候選人都體現咗多元、廣泛代表性、均衡參與」，呼籲各市民踴躍投票，令香港真正擁有多元、惠民、實幹的立法會。