李家超稱非建制等踴躍參選：選舉不是單聲道、清一色｜立法會選舉

立法會選舉下月19日舉行，新選制下所有界別均出現競爭。候選人資格審查委員會主席、政務司司長李家超今（27日）發表網誌，稱今次是一場有競爭有質素的選舉，建制派、非建制派和獨立人士踴躍報名參選，強調今次選舉不是「單聲道」，不是「清一色」，候選人來自不同政治光譜。



指競選活動不再上演人身攻擊鬧劇

李家超稱，下月舉行的立法會選舉將是落實「愛國者治港」原則的重要里程碑，除更有廣泛代表性和均衡參與外，是次選舉亦有數個特點，包括有競爭有質素的選舉、選出會建設香港的議員及良政善治的新開端。

他稱今次是一場有競爭有質素的選舉，每個界別有多於一名候選人，並無參選人自動當選，是特區立法會換屆選舉史上的第一次。他稱以往選舉「反中亂港」的候選人「逢中必反，逢政府必反，以政治立場先行」，鮮有認真討論政綱和交流政策倡議，是次今次選舉則大有不同，在共同為「愛國者」的理念下，不再是惡意抹黑和人身攻擊，候選人要認真比併政綱，並在論壇上作辯論，盡力把個人素質和能力展現出來，又指競選活動不像以往般上演人身攻擊鬧劇，更有選舉委員會界別的候選人與競爭對手聯合出動拉票，不再是只懂謾罵，展示出既有競爭亦有質素的選舉。

李家超又指，今次選舉吸引了來自社會各界的精英翹楚踴躍報名參選，當中包括行業泰斗和專業人士，除了政壇老將外，更有不少政壇新秀湧現，來自包括建制派、非建制派和獨立人士，強調今次選舉不是「單聲道」，不是「清一色」，候選人來自不同政治光譜，「在愛國者的共同理念下，選出會建設香港的議員，不再是專做破壞，抗拒中央、內地及勾結外部勢力的叛徒」。

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籲市民踴躍投票 政府全力以赴辦好選舉

李家超續指，來屆立法會沒有「專搞破壞、無視建設」的議員，「立法機關既監察行政機關，亦會和行政機關良性互動，保持溝通，從國家和香港的共同利益出發，努力改善民生和發展經濟等，奠下良政善治的新格局。」

他稱12月19日投票日是香港重要的歷史時刻，呼籲選民踴躍投票，選出愛國愛港、才德兼備、為市民謀福祉、履職盡責的立法會議員，又指社會各界對這次重要選舉寄予厚望， 政府高度重視，會全力以赴辦好這場選舉。

立法會選舉各界別參選名單，請按此參閱《香港01》選舉網站。