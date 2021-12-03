動物守護計劃打擊殘酷對待動物　警設社區流動教室走訪全港學校

警方為鼓勵市民支持及協助打擊殘酷對待動物，其「動物守護·社區大使」計劃舉辦「社區流動教室」，以兩架宣傳車走訪全港不同學校及寵物有善的公眾地方，並推出主題曲「守護之歌」，啟動禮今日（3日）在上水一間小學舉行，警務處處長蕭澤頤主禮。警方並計劃明年舉行一系列「護動慶回歸」活動慶祝回歸25周年。



警隊新設的動物守護宣傳車「社區流動教室」將於12月3日至9日，走訪全港不同學校及寵物友善公眾地方，啟動禮首站於上水一間小學舉行，一群小學生合唱守護動物主題曲「守護之歌」。

流動車活動內容包括教育大眾協助舉報與動物有關的案件，照顧寵物的生活細節及介紹計劃的背景。警犬Sunny及Zander獲委任為「守護之星」，會親身或以AR形式在車上與市民互動及拍照。

首三季已舉辦逾140場宣傳教育活動

警方表示，積極在社區層面舉辦各類宣傳教育活動，包括學校講座，街頭宣傳活動，地區大型宣傳活動及與動物福利相關持份者進行交流等，首三季合共舉辦超過140次宣傳教育活動，連同於網上社交媒體的貼文宣傳，觸及人數超過100萬。

「動物守護·社區大使」中央諮詢委員會名單包括：港大深圳醫院院長盧寵茂、團結基金會顧問陳建強、港區全國人大代表鄺美雲、城大動物醫學院專業教育及發展總監王啟熙、富豪集團董事羅寶文等。

警方的「動物守護．社區大使」計劃

