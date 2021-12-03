FB放刀照被控圖刑恐　前區議員稱處理聚賭感吃力　照片只比喻心情

前區議員何惠彬去年3月在Facebook專頁指區內有老街坊非法聚賭，聲稱會「掃場」兼上載一張刀的相片，被指企圖刑事恐嚇，案件今（3日）在屯門法院開審。何自辯時稱，上載刀照並非想恐嚇他人，就如他在帖文提到：「手背係肉手心又係肉」，指他當時要處理聚賭的街坊，令他陷於兩難的情況，放上刀照是比喻心境，且部份聚賭街坊有份投票給他，他又豈會以武力對待他們。



控方以帖文為證未傳證人

被告何惠彬（31歲）被控於2020年3月21日，企圖威脅會使他人身體受到傷害，並意圖使他人受驚。

控方只依賴被告於事發當日的Facebook帖文作為證據，因此未有傳召證人。

嘗試勸喻解決未見成效

被告出庭自辯時稱，案發前天耀邨出現非法聚賭問題，耀興樓地下先出現多人聚賭，他和屋邨管理處都曾報警求助，卻未有警員到場處理，最終耀興樓地下的聚賭問題雖獲解決，但又到耀日樓出現聚賭問題。由於聚賭的人不少是他認識的街坊，又有人聲稱是他的支持者，故他望以勸喻方式解決，可惜卻未見成效。

解決聚賭問題飽受壓力

事發當日，他再收到街坊投訴聚賭，他飽受壓力，一度在廚房煮食時想自殺，因為「執法既唔執法」，令他成為「夾心人」。

他解釋，發帖文時上載刀的相片，並非想恐嚇他人，只是想表達投訴聚賭及聚賭的街坊令他陷入兩難，帖文中提到：「手背係肉手心又係肉」，加上刀的相片是在比喻當時的情況。

反問警察陀槍是否一定要開槍

另外，他寫到「掃賭檔」是想處理賭檔問題，而非想用武力傷人，又指部份聚賭街坊有份投票給他，又怎會以武力相待？帖文提到「棍棒刀鋸」其實是指，這些器具他都有，但「唔通要用咩？點解要用？警察陀槍係咪一定要開槍？」

他強調無意恐嚇傷害他人，掃賭檔行動當日更約了警民關係科警長一同前往，沒有攜帶「棍棒刀鋸」。

案件編號：TMCC1376/2021