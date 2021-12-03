國家隊訪港｜蘇炳添稱看TVB長大　柴灣運動場參賽走上職業之路

東京奧運國家隊運動員訪港，首日下午會見傳媒。懂得說廣東話的中國百米飛人蘇炳添說，17歲時已曾到港比賽，他指，從小看香港電視劇長大，認為香港與電視劇中一樣，到處都是高樓大廈。他亦分享在東奧獲佳績的心路歷程，亦笑言奧運後多了接廣告，收入增加不少。

另外，內地媒體亦報道蘇錦添隨團出發前的訪問，蘇指，自己是「看TVB翡翠台長大」，家裡有親戚在香港生活，自己也經常前往香港，形容今次訪港之行極為親切。



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蘇炳添抵港會見香港傳媒時說，記得17歲首次代表中山市來港，到柴灣一個運動場比賽，因該次賽事令他走上職業運動員之路。他憶述，從小看電視劇長大，香港如劇中般，到處都是高樓大廈，印象很好。他於2010年亦曾隨團訪港，認為非常有意義。

蘇炳添於今屆賽事雖未獲獎牌，但仍取得亮眼成績。蘇說，於2019年曾有腰傷，整年都無法參加太多比賽，田徑訓練亦相當嚴格，「因為自己心入面好執著去突破，只要一日未離開個田徑場，就係要保持自己的初心。」他又不斷提醒自己，「點解咁大年紀仲要留係運動場上。」他笑指，奧運後接了不少廣告，生活改變很多。

蘇出發前接受內媒訪問︰看TVB翡翠台長大

蘇炳添隨訪港團出發前，曾接受內地傳媒訪問。他稱，希望今次訪港能將拼搏精神傳遞給香港青少年。而蘇亦坦言，對於香港並不陌生，因他是廣東人，自己是看TVB長大，家裡亦有親戚在港生活，自己也經常訪港，所以這次香港之行極為親切。

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香港短道速滑選手隋鑫昨日在荷蘭獲得北京冬奧入場券，為香港首名運動員可出戰北京冬奧。國家體育總局副局長楊寧指，「我想這也是我們代表團來到香港，給香港的一份禮物」。她說，東奧期間，香港與內地乒乓球運動員能同時站在頒獎台，為中國青年團結奮進建立良好形象及激勵。

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▼內地代表團訪港名單▼



東京奧運內地代表團團訪港名單。（資料圖片／政府新聞處）

▼百米飛人蘇炳添▼



▼男單乒乓球金牌馬龍▼



▼鍾天使為李慧詩勁敵▼

